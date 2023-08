EV in Focus: सिंगल चार्ज पर 125 km रेंज का दावा, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में कितना फिकायती है Hop Electric LYF electric scooter

Low budget electric scooter की मौजदा रेंज में आप जान लीजिए Hop Electric LYF की हर छोटी बड़ी जानकारी, जिससे आपको अपने लिए सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

Hop Electric LYF के ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिलता है।

