ESprinto Amery e-scooter launch: लॉन्च हुआ सिंगल चार्ज पर 140 km की रेंज वाला ई-स्प्रिंटो अमेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत के साथ जानें कंप्लीट डिटेल

ESprinto Amery electric scooter को कंपनी ने तीन आकर्षक कलकर ऑप्शन (ब्लिस्फुल वाइट, स्टर्डी ब्लैक (मैट) और हाई स्पिरिट येलो) के साथ मार्केट में उतारा

ESprinto Amery electric scooter 6 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है।

Electric Scooters का मार्केट भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसमें नए स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के अलावा टू व्हीलर सेक्टर के बड़े नामों ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। इसमें नया नाम जुड़ गया है नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ई-स्प्रिंटों अमेरी (E-Sprinto Amery) का जिसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता ई-स्प्रिंटों ने लॉन्च किया है। तो देर न करते हुए जान लीजिए इसकी कीमत से लेकर फीचर्स, रेंज और स्पेसिफिकेशन की डिटेल। E-Sprinto Amery Price कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.30 लाख रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम) के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने यह कीमत शुरुआती 100 बुकिंग के लिए तय की है। 100 बुकिंग के बाद कंपनी इस स्कूटर की कीमत में इजाफा कर सकती है। इसे खरीदने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। E-Sprinto Amery Battery and Motor ई-स्प्रिंटो अमेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने 60V, 50AH क्षमता वाला लिथियम आयन NMC बैटरी पैक लगाया है। इस बैटरी पैक के साथ कंपनी ने 1500 W पावर वाला इलेक्ट्रिक मोटर दिया है जो बीएलडीसी तकनीक पर आधारित है। कंपनी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ दिए गए चार्जर से चार्ज करने पर यह बैटरी पैक करीब 4 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। E-Sprinto Amery Range and Top Speed रेंज और स्पीड को लेकर कंपनी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस स्कूटर से 140 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिलती है। इस रेंज के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी स्पीड को लेकर एक और दावा करती है कि यह स्कूटर 6 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर लेता है E-Sprinto Amery Features ई-स्प्रिंटो अमेरी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, रिमोट कंट्रोल लॉक, यूएसबी चार्जिंग प्वाइंट, फाइंड माय व्हीकल, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, अंडर सीटर स्टोरेज, एलईडी हेड लाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैंप जैसे फीचर्स को दिया गया है। Also Read EV Buying Guide: DAO Vidyut 108 इलेक्ट्रिक स्कूटर करता है सिंगल चार्ज पर लंबी रेंज का दावा, जानें कीमत सहित फीचर्स की डिटेल E-Sprinto Amery Braking and Suspension ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया है जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया गया है। सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में स्प्रिंग बेस्ड शॉक एब्जॉर्बर को दिया गया है। Also Read Simple One Electric Scooter 10 Big Things: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की 10 बड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए E-Sprinto Amery Color Option ई-स्प्रिंटो अमेरी को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है। इसमें पहला कलर ऑप्शन ब्लिस्फुल वाइट, दूसरा स्टर्डी ब्लैक (मैट) और तीसरा कलर हाई स्पिरिट येलो का मिलता है।

