दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं, जो इस त्योहारी सीजन में एक नया स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बाजार में इस समय पेट्रोल स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के भी कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में ग्राहकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कम बजट में पेट्रोल स्कूटर लेना बेहतर है या शुरुआत में ज्यादा पैसा खर्च करके इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना?

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर खरीदने के फैसला कई पैमानों से होकर गुजरता है, जिसमें कीमत, रेंज, पेट्रोल का माइलेज, चार्जिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस, फीचर्स आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, मौजूदा बाजार में टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मौजूदगी बढ़ी है, जबकि होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, और सुजुकी एक्सेस जैसे पेट्रोल मॉडल भी मजबूत मांग में हैं।

Electric vs Petrol Scooter: सबसे पहले समझें अंतर

फीचर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल स्कूटर शुरुआती कीमत कई मॉडल महंगे, कुछ बजट विकल्प भी बजट में ज्यादा विकल्प

ईंधन/ऊर्जा बिजली पेट्रोल माइलेज/रेंज आमतौर पर 60-200+ किमी तक, मॉडल पर निर्भर करीब 45-60+ kmpl, मॉडल और राइडिंग पर निर्भर रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से काफी कम इलेक्ट्रिक से ज्यादा चार्जिंग/फ्यूल चार्ज करने में समय लगता है कुछ मिनट में पेट्रोल भर जाता है लंबी दूरी चार्जिंग नेटवर्क/रेंज पर निर्भर पेट्रोल पंप आसानी से उपलब्ध मेंटेनेंस सामान्यतः कम मैकेनिकल पार्ट्स इंजन, ऑयल आदि के कारण नियमित सर्विस फीचर्स कनेक्टेड फीचर्स, डिजिटल डिस्प्ले आदि ज्यादा मिल सकते हैं मॉडल के हिसाब से डिजिटल/कनेक्टेड फीचर्स बैटरी/इंजन बैटरी की उम्र और वारंटी देखना जरूरी इंजन और सर्विस नेटवर्क प्रमुख किसके लिए उपयोगी रोजाना शहर में तय दूरी चलाने वालों के लिए लंबी/अनिश्चित दूरी और जल्दी रिफ्यूलिंग चाहने वालों के लिए

बजट सबसे बड़ा फैक्टर है तो कौन सा स्कूटर चुनें?

अगर आपका खरीदारी का बजट सीमित है, तो पेट्रोल स्कूटर अभी भी कई ग्राहकों के लिए आसान विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2026 में होंडा एक्टिवा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7,744 है, जबकि टीवीएस आईक्यूब एस का बेस प्राइस करीब 1.66 लाख है। हालांकि ये अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट हैं, इसलिए इसे सीधी कीमत तुलना नहीं माना जाना चाहिए।

अगर अभी कम पैसा खर्च करना प्राथमिकता है तो पेट्रोल स्कूटर के विकल्प ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप लंबे समय तक स्कूटर चलाने वाले हैं तो EV की कुल लागत भी देखनी चाहिए।

रेंज और माइलेज में क्या फर्क है?

यहां दोनों तकनीकों को एक ही पैमाने पर देखना थोड़ा मुश्किल है। पेट्रोल स्कूटर में माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर में बताया जाता है। यानी एक लीटर पेट्रोल में स्कूटर कितने किलोमीटर चल सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज किलोमीटर प्रति चार्ज में बताई जाती है।

आसान भाषा में समझें, तो होंडा एक्टिवा के लिए करीब 59.5 kmpl का दावा किया गया है। वहीं टीवीएस आईक्यूब के अलग-अलग बैटरी वेरिएंट में करीब 114 से 212 किमी तक की ARAI रेंज बताई गई है।

यहां एक जरूरी बात है समझनी होगी कि कंपनी या ARAI की रेंज वास्तविक सड़क पर मिलने वाली रेंज से अलग हो सकती है क्योंकि व्हीकल पर स्पीड, ट्रैफिक, वजन, सड़क, तापमान और राइडिंग स्टाइल का असर पड़ता है।

आसान भाषा में समझें कौन सा विकल्प सही रहेगा

अगर आप रोज 20-30 किमी शहर में चलते हैं, तो दोनों विकल्प काम कर सकते हैं।

अगर आप रोज 50-80 किमी चलते हैं, तो EV खरीदने से पहले वास्तविक रेंज जरूर देखें।

अगर आपको अचानक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो पेट्रोल की तुरंत रिफ्यूलिंग सुविधा के चलते ये विकल्प सही होगा।

आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज का पूरा फायदा तभी उठा सकते हैं, जब चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो।

असली खेल रनिंग कॉस्ट का है

इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा उसकी कम रनिंग कॉस्ट मानी जाती है। मार्च 2026 के एक तुलना विश्लेषण के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऊर्जा लागत करीब 20-40 पैसे प्रति किमी और पेट्रोल स्कूटर की लागत करीब 2-2.5 प्रति किमी तक बताई गई थी।

जुलाई 2026 के एक अन्य विश्लेषण में ट्रैक किए गए ईवी मॉडल्स के लिए करीब 0.27/km और पेट्रोल वाहन के लिए करीब 2.33/km का अनुमान दिया गया। वास्तविक खर्च बिजली दर, पेट्रोल कीमत, वाहन की दक्षता और इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।

अगर महीने में 1,000 किमी चलाते हैं

एक उदाहरण के तौर पर 0.27/km EV और 2.33/km पेट्रोल की ऊर्जा लागत मानें:

खर्च इलेक्ट्रिक पेट्रोल 1 किमी 0.27 2.33 1,000 किमी 270 2,330 सालाना 12,000 किमी 3,240 27,960

यानी ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले व्यक्ति के लिए शुरुआती खरीद कीमत का अंतर समय के साथ कुछ हद तक रनिंग कॉस्ट से संतुलित हो सकता है। हालांकि यह केवल ऊर्जा/ईंधन लागत का उदाहरण है, इसमें EMI, इंश्योरेंस, सर्विस, टायर, बैटरी और अन्य खर्च शामिल नहीं हैं।

फीचर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों आकर्षित करते हैं?

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में अब केवल बैटरी और मोटर ही नहीं, बल्कि कई स्मार्ट फीचर्स भी मिल रहे हैं। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट में, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल कनेक्टिविटी, नेविगेशन, राइडिंग मोड, OTA अपडेट, USB चार्जिंग, रिवर्स मोड, LED लाइटिंग, स्मार्टफोन ऐप, बैटरी और चार्जिंग की जानकारी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, पेट्रोल स्कूटरों में भी अब डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और स्मार्ट-की जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं।

चार्जिंग बनाम पेट्रोल: रोजमर्रा की जिंदगी में कौन आसान?

यह ईवी खरीदने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, जिसका जवाब नीचे दिया गया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर

अगर घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा है तो रोजाना की यात्रा के लिए ईवी काफी सुविधाजनक हो सकता है। रात में स्कूटर चार्ज करके सुबह तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो सार्वजनिक चार्जिंग पर निर्भरता बढ़ सकती है।

पेट्रोल स्कूटर

पेट्रोल स्कूटर में यह चिंता कम होती है क्योंकि पेट्रोल पंप पर कुछ मिनट में टैंक भरकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए जिन लोगों की रोजाना यात्रा का पैटर्न अनिश्चित है या जिन्हें बार-बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें फ्यूलिंग सुविधा को भी खरीदारी के फैसले में शामिल करना चाहिए।

मेंटेनेंस में किसका खर्च कम हो सकता है?

इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल इंजन नहीं होता, इसलिए इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग जैसे कुछ नियमित इंजन-संबंधित काम नहीं होते। इसी वजह से सामान्य सर्विसिंग में खर्च कम हो सकता है लेकिन ईवी खरीदते समय एक महत्वपूर्ण चीज बैटरी वारंटी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है।

पेट्रोल स्कूटर में इंजन, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, बेल्ट और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स की नियमित जांच-सर्विस होती है। इसलिए केवल शुरुआती सर्विस कॉस्ट देखकर फैसला न करें। 5 साल की अनुमानित कुल लागत निकालना ज्यादा उपयोगी तरीका है।

दिवाली पर स्कूटर खरीदते समय इन 7 सवालों के जवाब जरूर लें

चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर लें या पेट्रोल, दिवाली के फेस्टिव सीजन में खरीदारी से पहले ये बातें जरूर चेक करें:

ऑन-रोड कीमत कितनी है?

इंश्योरेंस और RTO जोड़ने के बाद कुल कीमत कितनी होगी?

फेस्टिव ऑफर या एक्सचेंज बोनस क्या मिल रहा है?

EV है तो बैटरी की वारंटी कितने साल/किमी की है?

आपके शहर में सर्विस सेंटर कितने हैं?

EV है तो घर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?

आप रोजाना औसतन कितने किलोमीटर चलाते हैं?

Electric vs Petrol Scooter: एक लाइन में कैसे समझें?

अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर में है, रोजाना अच्छी-खासी दूरी तय करते हैं और घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कम रनिंग कॉस्ट का फायदा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं अगर खरीद बजट कम है, स्कूटर कम चलता है, लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल होता है या चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो पेट्रोल स्कूटर का विकल्प ज्यादा व्यावहारिक लग सकता है।

इसलिए दिवाली पर सिर्फ यह सवाल न पूछें कि “इलेक्ट्रिक अच्छा है या पेट्रोल?” बल्कि यह देखें कि आप रोज कितने किलोमीटर चलाते हैं, अभी कितना बजट है और अगले 4-5 साल में स्कूटर पर कितना खर्च होने वाला है।