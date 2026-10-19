Electric Scooter Sales September 2026: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है और ये बात सितंबर 2026 में हुई इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री साबित करती है। सितंबर 2026 में बिके इलेक्ट्रिक स्कूटरों में टीवीएस आईक्यूब ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बजाज चेतक दूसरे और हीरो विडा को तीसरा स्थान मिला है। एथर रिज्टा और टीवीएस ऑर्बिटर भी टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

सितंबर महीने के दौरान रिपोर्ट में शामिल इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल बिक्री 1.86 लाख यूनिट से ज्यादा रही, जो सितंबर 2025 के मुकाबले करीब 67.5 प्रतिशत अधिक है। यहां जानें सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट।

सितंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर

सितंबर 2026 में टीवीएस आईक्यूब ने 45,320 यूनिट की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया। पिछले साल इसी महीने इसकी 30,820 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 47.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बजाज चेतक 42,394 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसकी बिक्री सितंबर 2025 की 30,558 यूनिट से 38.73 प्रतिशत बढ़ी। वहीं, हीरो विडा ने 28,862 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। विडा की बिक्री में सालाना आधार पर 88.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री की लिस्ट

रैंक इलेक्ट्रिक स्कूटर सितंबर 2026 बिक्री सितंबर 2025 बिक्री 1 टीवीएस आईक्यूब 45,320 30,820 2 बजाज चेतक 42,394 30,558 3 हीरो विडा 28,862 15,329 4 एथर रिज्टा 19,813 18,919 5 टीवीएस ऑर्बिटर 17,027 0 6 एम्पीयर मैग्नस 10,532 6,179 7 एथर 450 6,168 6,218 8 इंडी नदी 6,057 1,960 9 एथर कोनार्क 4,140 0 10 एम्पीयर रेओ 2,047 545

टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक के बीच कांटे का मुकाबला

टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक के बीच नंबर-1 की दौड़ काफी करीबी रही। सितंबर में आईक्यूब की 45,320 यूनिट बिकीं, जबकि चेतक की 42,394 यूनिट की बिक्री हुई। दोनों के बीच 2,926 यूनिट का अंतर रहा।

हालांकि, महीने-दर-महीने तुलना में दोनों का प्रदर्शन अलग रहा। अगस्त 2026 के मुकाबले आईक्यूब की बिक्री 5.69 प्रतिशत बढ़ी, जबकि चेतक की बिक्री में 18.86 प्रतिशत की गिरावट आई। दोनों मॉडल की संयुक्त बिक्री 87,714 यूनिट रही।

हीरो विडा की बिक्री में भारी उछाल

हीरो विडा ने सितंबर में 28,862 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान बनाए रखा। पिछले साल सितंबर में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना बिक्री में 88.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

दूसरी ओर, एथर रिज्टा की 19,813 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की 18,919 यूनिट के मुकाबले 4.73 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, अगस्त 2026 की तुलना में रिज्टा की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

टीवीएस ऑर्बिटर और रिवर इंडी ने दिखाया दम

TVS Orbiter ने सितंबर में 17,027 यूनिट की बिक्री दर्ज की और पांचवें स्थान पर रहा। अगस्त में इसकी 14,641 यूनिट बिकी थीं, यानी एक महीने में बिक्री करीब 16.30 प्रतिशत बढ़ी।

River Indie की 6,057 यूनिट बिकीं। सितंबर 2025 में इसकी 1,960 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह इसकी सालाना बिक्री में 209 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। Ather Konarc की बिक्री भी अगस्त के 217 यूनिट से बढ़कर सितंबर में 4,140 यूनिट पहुंच गई।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल बिक्री इतनी हुई बढ़ोतरी

सितंबर 2026 में रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल बिक्री 1,86,692 यूनिट रही। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 1,11,463 यूनिट था। यानी एक साल में बिक्री में 67.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

इसी अवधि में पेट्रोल स्कूटरों की बिक्री भी बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की सालाना वृद्धि दर अधिक रही। कुल घरेलू स्कूटर बिक्री में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के लगभग 15 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2026 में करीब 18.75 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, अगस्त 2026 के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट की सालाना ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, लेकिन हर महीने बिक्री में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं हो रही है।