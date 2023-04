Electric Car Buying Guide: लॉन्च होने से पहले जानें 270 km ड्राइविंग रेंज वाली एमजी कॉमेट ईवी की कीमत से लेकर फीचर्स तक कंप्लीट डिटेल

MG Comet EV अपनी कंपनी के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकती है क्योंकि ये अपने सेगमेंट की सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार साबित हो सकती है।

MG Comet EV का सीधा मुकाबला Tata Tiago EV से होना है।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram