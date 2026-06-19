देश में वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई में E85 फ्यूल की बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इसकी कीमत 91.18 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। इससे पहले जून 2026 की शुरुआत में इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई थी। मुंबई में मौजूदा E20 पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि E85 इससे 20.03 रुपये प्रति लीटर सस्ता है।

क्या है E85 फ्यूल?

E85 एक प्रकार का फ्लेक्स-फ्यूल है, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। वर्तमान में देशभर में इस्तेमाल होने वाले E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल शामिल होता है। इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के पीछे सरकार का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।

E85 सिर्फ फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि, E85 फ्यूल केवल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि सामान्य E20-कम्पैटिबल या पारंपरिक पेट्रोल वाहनों में E85 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि E85 के आने का मतलब यह नहीं है कि E20 या सामान्य पेट्रोल वाहनों को बंद कर दिया जाएगा।

E85 से माइलेज कम हो सकता है

हालांकि E85 पेट्रोल सस्ता है लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी E20 पेट्रोल की तुलना में कम होती है। एक वास्तविक परीक्षण में सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 पर E85 के इस्तेमाल से E20 के मुकाबले 24.40 प्रतिशत तक माइलेज में गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है कि कम कीमत होने के बावजूद वाहन को समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ सकती है।

किन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है E85?

फिलहाल भारत में बहुत कम वाहन E85 फ्यूल को सपोर्ट करते हैं और वर्तमान में उपलब्ध E85 समर्थित वाहनो में हीरो सप्लेंडर प्लस, हीरो एचएफ डीलक्स और मारुति वैगनआर बायोफ्लैक्स का नाम शामिल है। इनके अलावा भविष्य में कई अन्य वाहन निर्माता भी फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

सरकार का बड़ा प्लान

इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को लेकर सरकार की योजना है कि 2027 के अंत तक देशभर में 5,000 E85 फ्यूल स्टेशन शुरू किए जाएं और इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी। 2026 के अंत तक दिल्ली-एनसीआर कॉरिडोर, मुंबई-पुणे कॉरिडोर और मुंबई-नागपुर कॉरिडोर पर 50-100 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

E85 पेट्रोल की पहचान कैसे होगी?

E85 फ्यूल डिस्पेंसर को अन्य ईंधन से अलग दिखाने के लिए विशेष ब्रांडिंग और अलग पहचान दी गई है, जिससे वाहन चालक आसानी से सही फ्यूल का चयन कर सकें।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

मुंबई में E85 फ्यूल की शुरुआत भारत के वैकल्पिक ईंधन मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह सामान्य पेट्रोल की तुलना में सस्ता है लेकिन इसका इस्तेमाल केवल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में ही किया जा सकता है। साथ ही कम ऊर्जा घनत्व के कारण माइलेज पर भी असर पड़ सकता है।