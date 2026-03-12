E20 Petrol in India: भारत में फ्यूल पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी पेट्रोल पंपों पर सिर्फ E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार का उद्देश्य इस कदम से कच्चे तेल के आयात को कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है। यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का हिस्सा है, जिसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल का अनुपात बढ़ाकर 20% किया जा रहा है।

अगर आप भी चलाते हैं टू व्हीलर, फोर व्हीलर या पेट्रोल से चलने वाला कोई भी वाहन,तो यहां जान लीजिए क्या है ई20 पेट्रोल, क्या है नियम, क्या पड़ेगा आपके व्हीकल की माइलेज पर असर और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं गाड़ी का इंजन।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल वह फ्यूल है जिसमें 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल आमतौर पर गन्ना, मक्का और अन्य बायोमास से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे प्योर पेट्रोल के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर और रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है।

1 अप्रैल 2026 से क्या बदल जाएगा

सरकार के नए नियम के अनुसार, देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य होगा। इस ई20 पेट्रोल का न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON 95 होगा, जिसके बाद कम ऑक्टेन वाले सामान्य पेट्रोल की उपलब्धता धीरे-धीरे खत्म कर दी जाएगी। इस प्रोसेस को भी भारत सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तेज करने की रणनीति का हिस्सा बताया गया है।

E20 पेट्रोल के फायदे

E20 पेट्रोल के कई बड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं।

कम प्रदूषण- एथेनॉल क्लीन बर्निंग फ्यूल है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कम होता है।

इंजन नॉकिंग कम- RON 95 होने से इंजन में बेहतर नॉक प्रोटेक्शन मिलता है।

कच्चे तेल का आयात घटेगा- भारत का तेल आयात बिल कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

किसानों को फायदा- एथेनॉल उत्पादन में गन्ना और मक्का की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है।

क्या आपकी कार E20 के लिए तैयार है?

सरकार और ऑटो कंपनियों के अनुसार, 2023 के बाद लॉन्च हुई अधिकांश कारें E20 कंपैटिबल हैं, जिन्हें नई इंजन टेक्नोलॉजी को इसी फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया है

E20 रेडी मॉडल देने वाली प्रमुख कंपनियां

भारत सरकार की ई20 पेट्रोल नीति के तहत खुद को तैयार कर चुकी कंपनियों में मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम प्रमुख है। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी इस नई पेट्रोल नीति के तहत खुद को ढालने के लिए तेजी से तैयारी कर रही हैं।

पुरानी कारों पर E20 पेट्रोल का क्या असर पड़ सकता है

विशेषज्ञों के मुताबिक BS3 और BS4 या 2020 से पहले की कई कारों पर कुछ असर पड़ सकता है, जो इस प्रकार है।

माइलेज में 3 से 7 प्रतिशत तक की कमी देखी जा सकती है।

रबर और प्लास्टिक पार्ट्स में जल्दी घिसावट हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वाहन में लंबे समय तक ई20 फ्यूल स्टोर करना ठीक नहीं है, इसलिए पुरानी कारों के मालिकों को ओनर मैनुअल में E20 कंपैटिब्लिटी जरूर चेक करनी चाहिए।

कार मालिकों के लिए जरूरी सलाह

E20 पेट्रोल इस्तेमाल करते समय ये सावधानियां रखें।

गाड़ी का फ्यूल फिल्टर समय पर बदलें

लंबे समय तक टैंक में पेट्रोल स्टोर न रखें

नमी वाले इलाकों में टैंक 25% से ऊपर रखें

नियमित सर्विस शेड्यूल फॉलो करें

E20 पेट्रोल के जरिए सरकार का लक्ष्य क्या है

भारत सरकार का लक्ष्य है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से तेल आयात पर निर्भरता घटे, ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़े और पर्यावरण प्रदूषण कम हो। केंद्र सरकार की इस पहल को भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

Jansatta Auto Expert Conclusion

1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल अनिवार्य होने के बाद भारत में फ्यूल सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। नई कारों के लिए यह बदलाव ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को अपनी कार की E20 कंपैटिब्लिटी जरूर जांचनी चाहिए।