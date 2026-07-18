छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया और उसके डीलर को एक ग्राहक की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी को नए E20-फ्यूल कम्पैटिबल मॉडल से बदलने का आदेश दिया है। यह भारत में E20 पेट्रोल से जुड़े विवाद पर आया पहला बड़ा उपभोक्ता आयोग का फैसला माना जा रहा है। कंपनी ने इस आदेश को उच्च स्तर पर चुनौती देने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला?

रायपुर के एक डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी ग्रैंड विटारा में ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन और फ्यूल सिस्टम से जुड़ी कई समस्याएं आने लगीं। उनका आरोप था कि वाहन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, जबकि बाजार में उसी ईंधन की उपलब्धता बढ़ चुकी थी। शिकायतकर्ता ने वाहन बदलने या उचित मुआवजे की मांग करते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग का फैसला

उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर को निर्देश दिया कि वे, ग्राहक को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20-कम्पैटिबल ग्रैंड विटारा उपलब्ध कराएं, या

वाहन की कीमत और अन्य मदों सहित लगभग 20 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा अदा करें। आयोग ने माना कि उपभोक्ता को उपलब्ध ईंधन के अनुरूप वाहन मिलना चाहिए और इस मामले में कंपनी व डीलर की जिम्मेदारी बनती है।

मारुति सुजुकी का पक्ष

मारुति सुजुकी ने आयोग के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि, संबंधित ग्रैंड विटारा पहले से ही E20 कम्पैटिबल थी और इसकी जानकारी ओनर मैनुअल में भी दी गई थी।

कंपनी के अनुसार, वाहन में आई समस्या E20 ईंधन की वजह से नहीं, बल्कि मिलावटी ईंधन के इस्तेमाल के कारण हो सकती है। मारुति ने कहा कि, वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला भविष्य में E20 ईंधन से जुड़े अन्य उपभोक्ता मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। यदि उच्च अदालतों में भी यह आदेश कायम रहता है, तो वाहन निर्माताओं के खिलाफ इसी तरह की शिकायतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

E20 पेट्रोल क्या है?

E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है, जिसे केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से देशभर में E20 ईंधन को बढ़ावा दिया है। हालांकि इसके प्रभाव और पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है।

(Source: RUSHLANE)