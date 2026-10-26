भारत में वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब 100 फीसदी तक इथेनॉल वाले ईंधन यानी E100 पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियमों में जगह बना दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इससे वाहन कंपनियों के लिए E100 ईंधन के अनुकूल गाड़ियां तैयार करने और उन्हें बाजार में उतारने का नियामकीय रास्ता साफ होगा।

हालांकि, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा पेट्रोल कारों में भी E100 भरवाया जा सकेगा। यह ईंधन सिर्फ उन वाहनों के लिए है जिन्हें निर्माता कंपनी ने खास तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया हो।

क्या है E100 फ्यूल और यह कैसे काम करता है?

E100 ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग पूरी मात्रा इथेनॉल की होती है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने और अन्य जैविक स्रोतों से किया जा सकता है। वहीं, E85 में करीब 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल होता है। इन ईंधनों का इस्तेमाल करने के लिए सामान्य पेट्रोल कारों से अलग तकनीकी व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे इंजन और फ्यूल सिस्टम के साथ तैयार किए जाते हैं, जो तय सीमा के भीतर पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर चल सकें। वाहन किस अनुपात वाले ईंधन पर चल सकता है, यह उसके मॉडल और प्रमाणन पर निर्भर करेगा।

सरकार के फैसले से क्या बदलेगा?

नियमों में संशोधन के बाद E100 को भी उन ईंधन विकल्पों में शामिल किया गया है, जिनके लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के उत्सर्जन मानक और परीक्षण संबंधी प्रावधान लागू होते हैं। इससे कंपनियों को ऐसे वाहनों के विकास, परीक्षण और प्रमाणन के लिए स्पष्ट नियामकीय आधार मिलेगा।

इस कदम को भारत में इथेनॉल आधारित परिवहन तकनीक के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को प्रोत्साहित कर रही है। इसका एक उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाना है।

क्या मौजूदा पेट्रोल कार में E100 डलवा सकते हैं?

सामान्य पेट्रोल कार में सीधे E100 या E85 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फ्यूल केवल उन गाड़ियों के लिए हैं जिन्हें निर्माता ने इनके अनुकूल बनाया है और जरूरी प्रमाणन दिया है।

E20 के लिए तैयार कार भी अपने आप E100 के अनुकूल नहीं हो जाती। इथेनॉल की अधिक मात्रा के लिए इंजन की सेटिंग, ईंधन प्रणाली और अन्य पुर्जों में विशेष बदलाव जरूरी होते हैं। गलत ईंधन इस्तेमाल करने से वाहन के प्रदर्शन या उसके पुर्जों पर असर पड़ सकता है। इसलिए वाहन निर्माता की ओर से अनुमति के बिना ईंधन में बदलाव न करें।

क्या E100 से कार चलाने का खर्च कम होगा?

इथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प के तौर पर बढ़ावा देने के पीछे एक वजह इसकी घरेलू उपलब्धता और तेल आयात पर निर्भरता घटाने की संभावना है। हालांकि, E100 कार चलाने में वास्तविक बचत कितनी होगी, यह ईंधन की कीमत, गाड़ी की माइलेज, इंजन की दक्षता और उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा, E100 के व्यापक इस्तेमाल के लिए ऐसे ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था विकसित करनी होगी। जब तक पर्याप्त मॉडल और ईंधन स्टेशन उपलब्ध नहीं होते, तब तक आम कार खरीदारों के लिए इसका विकल्प सीमित रह सकता है।

E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों को क्या करना होगा?

नए नियमों के कारण मौजूदा E20-अनुकूल कार मालिकों को अपनी गाड़ी में कोई बदलाव कराने या E100 ईंधन अपनाने की जरूरत नहीं है। E20 में 20 फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल होता है। E100 के लिए किया गया नियामकीय बदलाव खास तौर पर अधिक इथेनॉल वाले ईंधन के अनुकूल वाहनों से जुड़ा है।