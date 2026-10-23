प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी डुकाटी ने अपनी खास बाइक फॉर्मूला 73 (Formula 73) को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसे 20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। यह लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर बाइक कंपनी की ऐतिहासिक 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो से प्रेरित है। बाइक में रेट्रो डिजाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस बाइक की सबसे खास बात है कि, दुनियाभर में इसकी केवल 873 नंबर वाली यूनिट बनाई जाएंगी।

डुकाटी के अनुसार, फॉर्मूला 73 उन बाइक प्रेमियों को ध्यान में रखकर पेश की गई है, जो शानदार डिजाइन, रेसिंग इतिहास और एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिलों को पसंद करते हैं।

Ducati Formula 73 की कीमत

डुकाटी फॉर्मूला 73 को भारत में 20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया गया है। यह सामान्य प्रोडक्शन मॉडल नहीं, बल्कि सीमित संख्या में बनाई जाने वाली कलेक्टर मोटरसाइकिल है। दुनिया भर में इसकी सिर्फ 873 यूनिट उपलब्ध होंगी।

हर बाइक पर अलग सीरियल नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट और कंपनी के डिजाइन स्टूडियो की पुरानी तस्वीरों व स्केच का कलेक्टर बॉक्स भी मिलता है। सीमित प्रोडक्शन और ऐतिहासिक डिजाइन इसे डुकाटी की खास मोटरसाइकिलों में शामिल करते हैं।

803cc इंजन, 73 hp की पावर

Ducati Formula 73 में 803cc का एयर-कूल्ड Desmodue L-Twin इंजन दिया गया है। इसमें प्रति सिलेंडर दो वाल्व और Desmodromic वाल्व टाइमिंग सिस्टम मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस जानकारी इंजन 803cc, एयर-कूल्ड L-Twin अधिकतम पावर 73 hp @ 8,250 rpm अधिकतम टॉर्क 65.2 Nm @ 7,000 rpm गियरबॉक्स 6-स्पीड वजन (फ्यूल के बिना) 183 किलोग्राम फ्यूल टैंक 14.5 लीटर सीट हाइट 808 एमएम

1970 के दशक की बाइक से प्रेरित है डिजाइन

डुकाटी फॉर्मूला 73 का डिजाइन कंपनी की ऐतिहासिक 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो से प्रेरित है। यह मॉडल 1970 के दशक की डुकाटी रेसिंग विरासत को आधुनिक रूप में पेश करता है। बाइक में सिल्वर और एक्वा ग्रीन कलर स्कीम दी गई है।

फ्यूल टैंक पर लगी गोल्डन स्ट्राइप पुराने रेसिंग मॉडल की याद दिलाती है। इसके अलावा क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर, छोटा फ्रंट फेयरिंग और पीछे की ओर पतला होता टेल सेक्शन इसे क्लासिक कैफे रेसर लुक देते हैं।

इसके स्टील ट्रेलिस फ्रेम को एक्वा ग्रीन फिनिश दी गई है। बाइक में 17-इंच के स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जिन पर Pirelli Diablo Rosso IV टायर लगाए गए हैं।

सेफ्टी के लिए मिलते हैं आधुनिक फीचर्स

रेट्रो स्टाइल वाली इस मोटरसाइकिल में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें डुकाटी ट्रेक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस और डुकाटी क्विक शिफ्ट शामिल हैं।

फीचर काम Ducati Traction Control टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद Cornering ABS मोड़ पर ब्रेकिंग के दौरान नियंत्रण में मदद Ducati Quick Shift क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर बदलने की सुविधा दो राइडिंग मोड Sport और Road मोड 4.3-इंच TFT डिस्प्ले राइडिंग से जुड़ी जानकारी दिखाना फुल LED लाइटिंग बेहतर रोशनी और आधुनिक लुक

बाइक में आगे 330 एमएम डिस्क ब्रेक के साथ रेडियल चार-पिस्टन कैलिपर और पीछे 245 एमएम डिस्क ब्रेक दिया गया है। फ्रंट में 41 एमएम केवाईबी अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल केवाईबी शॉक एब्जॉर्बर मिलता है।