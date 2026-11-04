Nissan free CNG kit offer 2026: दिवाली पर नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए निसान ने खास ऑफर पेश किया है। कंपनी अपनी दो कारों, निसान मैग्नाइट और निसान ग्रेवाइट के चुनिंदा वेरिएंट पर सरकार से मंजूर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट मुफ्त दे रही है। इस ऑफर के तहत मैग्नाइट पर 74,999 रुपये और ग्रेवाइट पर 85,999 रुपये की किट बिना अतिरिक्त कीमत के लगवाई जा सकती है। यह सीमित समय का ऑफर 16 नवंबर 2026 तक उपलब्ध है।

Nissan की CNG किट पर कितनी होगी बचत?

निसान के इस दिवाली ऑफर की सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों को सीएनजी किट की कीमत अलग से नहीं चुकानी होगी। हालांकि, ऑफर सभी वेरिएंट पर लागू नहीं है और कार खरीदने से पहले डीलर से पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है। निसान का यह ऑफर शहर, उपलब्ध स्टॉक और लागू शर्तों के आधार पर लागू होगा।

Nissan Magnite पर किन वेरिएंट्स में मिलेगी फ्री CNG किट?

निसान मैग्नाइट के चुनिंदा नॉन-टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर यह ऑफर मिल रहा है। हालांकि, विसिया एमटी, विसिया ईज़ी-शिफ्ट और विसिया+ एमटी वेरिएंट इस स्कीम से बाहर हैं। पात्र वेरिएंट पर सीएनजी किट लगवाने से ग्राहक 74,999 रुपये की बचत कर सकते हैं।

जो ग्राहक सीएनजी किट नहीं लेना चाहते, उनके लिए मैग्नाइट पर 1 लाख रुपये तक के दूसरे फायदे और एक निश्चित गोल्ड कॉइन का विकल्प भी दिया जा रहा है। इन लाभों की सटीक उपलब्धता डीलर और लागू शर्तों पर निर्भर करेगी।

Nissan Gravite पर 85,999 की CNG किट मुफ्त

निसान ग्रेवाइट की बात करें तो कंपनी इसके टेक्ना वेरिएंट्स पर मुफ्त सीएनजी किट दे रही है। इस किट की सामान्य कीमत 85,999 रुपये है। यानी पात्र ग्रेवाइट खरीदने वाले ग्राहक इतनी रकम बचा सकते हैं।

ग्रेवाइट के साथ सीएनजी किट नहीं लेने पर 55,000 रुपये तक के दूसरे फायदे और एक निश्चित गोल्ड कॉइन का विकल्प उपलब्ध है। ग्रेवाइट की खासियत इसका सात सीटों वाला लेआउट है। इसके सीएनजी सेटअप में ट्विन-सिलेंडर व्यवस्था दी गई है, ताकि तीसरी पंक्ति की उपयोगिता बनी रहे।

CNG किट पर मिलेगी 3 साल की वारंटी

मैग्नाइट और ग्रेवाइट दोनों के साथ मिलने वाली सरकार से मंजूर रेट्रोफिटमेंट किट पर थर्ड-पार्टी वारंटी दी जा रही है। यह वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले पूरा हो, तक की है। यह कार की स्टैंडर्ड वारंटी के अतिरिक्त है।

Nissan Gravite CNG का माइलेज कितना है?

निसान ग्रेवाइट सीएनजी CNG का दावा किया गया माइलेज 19.3 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन का इस्तेमाल होता है, जो सीएनजी पर अनुमानित 63hp पावर और 72Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। निसान मैग्नाइट सीएनजी वर्जन के माइलेज का आधिकारिक दावा जारी नहीं किया गया है।

Nissan Magnite और Gravite की कीमत कितनी है?

ऑफर के तहत मैग्नाइट के पात्र नॉन-टर्बो वेरिएंट की कीमतें 6.87 लाख से 9.31 लाख रुपये के बीच है। ग्रेवाइट के जिन टेक्ना वेरिएंट पर मुफ्त किट मिल रही है, उनकी कीमत 8.08 लाख से 9.09 लाख रुपये के बीच है। ये एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

Nissan का फ्री CNG किट ऑफर कब तक है?

निसान का यह दिवाली ऑफर 16 नवंबर 2026 तक लागू है। हालांकि, ऑफर केवल तय वेरिएंट पर लागू है और स्टॉक व नियमों के अधीन है। जो ग्राहक पेट्रोल कार को सीएनजी पर चलाने का विकल्प चाहते हैं, उनके लिए यह शुरुआती खर्च बचाने का मौका हो सकता है।