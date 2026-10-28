दिवाली पर नई एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह फायदे का मौका लेकर आया है। कई कार कंपनियां मिड-साइज एसयूवी पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और लॉयल्टी ऑफर दे रही हैं। इन ऑफर्स के तहत कुछ चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख तक की बचत हो सकती है। इस लिस्ट में टाटा कर्व ईवी, टाटा हैरियर ईवी, होंडा एलिवेट, रेनॉल्ट डस्टर, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और हुंडई क्रेटा का नाम शामिल है।

Tata Curvv EV पर सबसे ज्यादा बचत का मौका

Tata Curvv EV Discount

टाटा कर्व ईवी के पुराने प्री- सीरीज एक्स वेरिएंट पर अधिकतम 3.35 लाख तक के फायदे दिए जा रहे हैं। इसमें 3 लाख तक का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज या स्क्रैपेज पर 35,000 तक का लाभ शामिल है। प्री-सीरीज एक्स क्रिएटिव वेरिएंट पर कुल फायदा 2.85 लाख तक बताया गया है।

वहीं, सीरीज एक्स वेरिएंट पर अधिकतम 65,000 तक के लाभ मिल सकते हैं। इनमें एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल हैं। कर्व ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 17.19 लाख से 19.69 लाख के बीच है।

Tata Harrier EV पर 2.75 लाख तक के फायदे

Tata Harrier EV

टाटा हैरियर ईवी के फीयरलेस प्लस और एम्पावर्ड वेरिएंट पर अधिकतम 2.75 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं। इनमें 1 लाख का स्पेशल ऑफर, एक्सचेंज या स्क्रैपेज पर 75,000 तक का लाभ और मौजूदा ग्राहकों के लिए 1 लाख तक का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है।

एडवेंचर वेरिएंट पर कुल लाभ 2.50 लाख तक है। वहीं, टॉप एम्पावर्ड एडब्ल्यूडी स्टेल्थ एसीएफसी वेरिएंट पर अधिकतम फायदा 2.25 लाख तक सीमित है। हैरियर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 21.79 लाख से 29.29 लाख तक है।

Honda Elevate पर 2.35 लाख तक की छूट

Honda Elevate

होंडा एलिवेट के मौजूदा स्टॉक पर अधिकतम 2.35 लाख तक के फायदे दिए जा रहे हैं। इसमें 50,000 तक का कैश डिस्काउंट, 80,000 तक का एक्सचेंज बोनस, 4,000 तक का लॉयल्टी बेनिफिट और 5,000 का कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल हो सकता है। वेरिएंट के आधार पर अतिरिक्त स्कीम, फीचर पैकेज और वारंटी ऑफर भी होंगे। होंडा एलिवेट की एक्स-शोरूम कीमत 11.88 लाख से 16.36 लाख के बीच है।

Renault Duster पर 2.10 लाख तक का फायदा

Renault Duster

रेनॉल्ट डस्टर के टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट पर 50,000 तक का कैश ऑफर और 1.10 लाख तक का एक्सचेंज लाभ मिल सकता है। इवोल्यूशन और एडवेंचर वेरिएंट पर अधिकतम 50,000 तक के फायदे बताए गए हैं।

यदि ग्राहक अपनी पुरानी डस्टर के बदले नई डस्टर खरीदते हैं, तो टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट पर कुल लाभ 1.50 लाख तक और इवोल्यशन तथा एडवेंचर वेरिएंट पर 1 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा, पात्र ग्राहकों को 10,000 तक का लॉयल्टी लाभ और सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। रेनॉल्ट डस्टर की की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख से 18.49 लाख तक है।

Maruti Suzuki Victoris पर 1.65 लाख तक की बचत

Maruti Suzuki Victoris

मारुति सुजुकी विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट पर अधिकतम 1.65 लाख तक के फायदे मिल सकते हैं। इसमें 40,000 का कैश डिस्काउंट, 30,000 का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 95,000 तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। एक्सचेंज बोनस की जगह पात्र ग्राहक 45,000 तक का स्क्रैपेज लाभ चुन सकते हैं।

विक्टोरिस के पेट्रोल वेरिएंट पर अधिकतम 1.10 लाख और सीएनजी वेरिएंट पर 95,000 तक के फायदे उपलब्ध हो सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख से 20.22 लाख तक है।

Jeep Compass पर 1.50 लाख तक के ऑफर

Jeep Compass

जीप कंपास के चुनिंदा वेरिएंट पर अधिकतम 1.50 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं। कुछ पात्र कंपनियों, डॉक्टरों और लीजिंग ग्राहकों के लिए 1.10 लाख तक के कॉरपोरेट बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों को अतिरिक्त 15,000 का लाभ भी मिल सकता है। जीप कंपास की एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख से 30.70 लाख तक है।

Maruti Suzuki Grand Vitara पर 1.36 लाख तक की छूट

Maruti Suzuki Grand Vitara

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के सिग्मा पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट पर अधिकतम 1.36 लाख तक के फायदे मिल सकते हैं। इनमें 35,000 का कैश डिस्काउंट, 11,000 का प्री-नवरात्रि बुकिंग ऑफर, एक्सचेंज लाभ, लॉयल्टी बोनस और कॉरपोरेट ऑफर शामिल हैं।

डेल्टा पेट्रोल-मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 1.26 लाख तक के लाभ बताए गए हैं। जेटा और अल्फा पेट्रोल वेरिएंट पर 1.15 लाख तक के फायदे और पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट पर 1.20 लाख तक के लाभ, पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी और पात्रता के अनुसार रोड टैक्स में छूट भी संभव है। ग्रैंड विटारा की एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख से 19.62 लाख तक है।

Hyundai Creta पर 1.25 लाख तक के फायदे

Hyundai Creta

हुंडई क्रेटा एन लाइन पर अधिकतम 1.25 लाख तक के फायदे मिल सकते हैं। इसमें 20,000 का कैश डिस्काउंट, 25,000 का नवरात्रि बोनस और एक्सचेंज या स्क्रैपेज से जुड़ा लाभ शामिल है। स्टैंडर्ड क्रेटा के चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट पर 1.15 लाख तक के फायदे बताए गए हैं, जबकि डीजल वेरिएंट पर 10,000 तक के लाभ मिल सकते हैं। हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख से 20.14 लाख तक है।

Skoda Kushaq पर 80,000 तक के ऑफर

Skoda Kushaq

स्कोडा कुशाक के चुनिंदा वेरिएंट पर 80,000 तक के फायदे मिल सकते हैं। इसमें 30,000 तक का डीलर डिस्काउंट, 30,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 20,000 तक का कॉरपोरेट या लॉयल्टी लाभ शामिल है। कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख से 19.19 लाख तक है।

Jansatta Automobile Expert Advice

इन एसयूवी पर मिलने वाले ऑफर्स में हर ग्राहक को पूरी छूट मिले यह जरूरी नहीं है क्योंकि ऑफर कार के मॉडल, वेरिएंट, पावरट्रेन, पुराने वाहन की अदला-बदली और डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से बदल सकते हैं। ऐसे में बुकिंग से पहले अपने शहर के अधिकृत डीलर से अंतिम कीमत और लागू शर्तों की जानकारी जरूर लें।