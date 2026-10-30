दिवाली से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर 2026 में दिवाली से पहले कई कार निर्माता कंपनियां अपनी हैचबैक कारों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और दूसरे ऑफर दे रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक कार से लेकर बजट पेट्रोल और सीएनजी कारें तक शामिल हैं। अगर आप दिवाली पर पहली कार खरीदना चाहते हैं या पुरानी कार बदलकर नई हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, तो डीलरशिप पर जाने से पहले इन ऑफर्स और कारों की कीमतों के बारे में जान लीजिए।

दिवाली कार डिस्काउंट 2026: 10 हैचबैक कारों पर कितनी छूट?

दिवाली से पहले मिलने वाले ऑफर्स में इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और CNG कारों के कई विकल्प हैं। नीचे सभी 10 कारों पर मिलने वाले अधिकतम लाभ और उनकी एक्स-शोरूम कीमतों की जानकारी दी गई है।

Tata Tiago EV: सबसे ज्यादा 1.45 लाख तक का फायदा

Tata Tiago EV

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए टाटा टियागो ईवी पर सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। इसके प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के बचे हुए स्टॉक पर 1.45 लाख तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 1 लाख तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 तक का अतिरिक्त ऑफर और एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस के रूप में 25,000 तक का लाभ शामिल हैं लेकिन ये सभी लाभ एक साथ मिलें यह भी जरूरी नहीं है।

कार में 19kWh और 24kWh बैटरी पैक के विकल्प हैं। कंपनी का दावा है कि इसका अधिकतम रेंज 293 किलोमीटर तक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख से 11.14 लाख के बीच है।

Citroen C3: 1.18 लाख तक की छूट

Citroen C3

सिट्रोएन सी3 पर दिवाली के मौके पर 1.18 लाख तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख से 9.68 लाख के बीच है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के दो विकल्प मिलते हैं। सामान्य पेट्रोल इंजन 82hp की पावर और 115Nm टॉर्क देता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp की पावर और 190Nm टॉर्क जनरेट करता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ टर्बो इंजन का टॉर्क 205Nm तक है।

Maruti Swift: 71,000 तक की बचत

Maruti Swift

मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ब्लिट्ज एडिशन पर 71,000 तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें एक्सेसरीज किट से जुड़े लाभ भी शामिल हैं। अन्य पेट्रोल वेरिएंट पर 10,000 का कैश डिस्काउंट, 25,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 5,000 तक के अन्य लाभ शामिल हैं।

स्विफ्ट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल वर्जन में 83hp और 113Nm टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन 70hp और 102Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.84 लाख से 8.74 लाख तक है।

Toyota Glanza: 70,000 तक के बेनिफिट

Toyota Glanza

टोयोटा ग्लैंजा के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर 70,000 तक के लाभ मिल रहे हैं। इनमें 25,000 का कैश डिस्काउंट, 40,000 का लॉयल्टी बेनिफिट और पात्र ग्राहकों के लिए 5,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।

इस कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90hp की पावर और 113Nm टॉर्क देता है। फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख से 10 लाख के बीच है।

Maruti Celerio: 67,500 तक की छूट

Maruti Celerio

मारुति सुजुकी सेलेरियो पर 67,500 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 40,000 तक का कैश डिस्काउंट, 25,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 2,500 का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है।

सेलेरियो पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 69hp की पावर देता है, जबकि सीएनजी वर्जन में 57hp की पावर मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख से 6.75 लाख तक है।

Maruti Wagon R: 67,000 तक का फायदा

Maruti Wagon R

मारुति सुजुकी वैगनआर के पेट्रोल वॉल्ट्ज एडिशन पर 67,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके साथ 38,000 की एक्सेसरीज किट और 1,900 का अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। अन्य वेरिएंट पर इंजन और फ्यूल विकल्प के अनुसार 57,500 तक के बेनिफिट मिल सकते हैं। इनमें 30,000 तक का कैश डिस्काउंट, 25,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 2,500 का अतिरिक्त लाभ शामिल है।

Hyundai Grand i10 Nios: 60,000 तक की छूट

Hyundai Grand i10 Nios

हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस पर 60,000 तक के ऑफर मिल रहे हैं। इसमें 20,000 तक का कैश डिस्काउंट और 20,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है। इसके अलावा दूसरे लाभ भी मिल सकते हैं।

यह कार पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में आती है। इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल वर्जन 83hp और CNG वर्जन 69hp की पावर देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.60 लाख से 8.09 लाख तक है।

Maruti Alto K10: 57,500 तक की बचत

Maruti Alto K10

कम बजट में कार खरीदने वालों के लिए मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 एक विकल्प है। इसके बेस LXi पेट्रोल वेरिएंट पर 57,500 तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इनमें 30,000 का कैश डिस्काउंट, 25,000 का एक्सचेंज बोनस और 2,500 का अतिरिक्त लाभ शामिल है।

Hyundai i20: 55,000 तक के ऑफर

Hyundai i20

प्रीमियम हैचबैक पसंद करने वालों के लिए हुंडई आई20 पर 55,000 तक के लाभ मिल रहे हैं। इनमें 15,000 का कैश डिस्काउंट और 20,000 तक के एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल हैं।

इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। आई20 एन लाइन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प है, जो 120hp की पावर और 172Nm टॉर्क देता है। आई20 की कीमत 6 लाख से 10.44 लाख तक और एन लाइन की 9.32 लाख से 11.64 लाख तक बताई गई है।

Tata Altroz: सीएनजी मॉडल पर 55,000 तक का फायदा

Tata Altroz

टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी वेरिएंट पर 55,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें 15,000 का कैश डिस्काउंट, 20,000 तक का अतिरिक्त ऑफर और 20,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर 35,000 तक के लाभ मिल सकते हैं। अल्ट्रोज पेट्रोल और सीएनजी में 1.2-लीटर इंजन मिलता है, जबकि डीजल विकल्प में 1.5-लीटर इंजन दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख से 11.09 लाख के बीच है।

दिवाली पर कार खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

डिस्काउंट की लिखित जानकारी लें: डीलर से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर अलग-अलग लिखवाएं।

एक्सचेंज की शर्तें जांचें: पुरानी कार की कीमत और एक्सचेंज बोनस दो अलग चीजें हो सकती हैं।

पुराने स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछें: खासकर प्री-फेसलिफ्ट कार खरीदते समय निर्माण माह और साल जरूर जांचें।

ऑन-रोड कीमत की तुलना करें: इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज और दूसरे शुल्क जुड़ने पर अंतिम कीमत बदल सकती है।

स्टॉक और ऑफर कंफर्म करें: छूट शहर, डीलर, वेरिएंट और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार बदल सकती है।