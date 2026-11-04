Electric Cars Under Budget: दिवाली पर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और पेट्रोल-डीजल के खर्च से बचना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार एक अच्छा विकल्प हो सकती है। भारतीय बाजार में अब अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से कई इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं। इनमें छोटी सिटी कार से लेकर लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी तक शामिल हैं। टाटा टियागो ईवी, एमजी कॉमेट ईवी, टाटा पंच ईवी, सिट्रॉएन ईसी3 एक्स और टाटा नेक्सन ईवी ऐसे पांच विकल्प हैं, जिन पर इस दिवाली विचार किया जा सकता है।

इनमें कुछ कारों की शुरुआती कीमत बैटरी को किराये पर लेने वाले बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्लान के साथ काफी कम हो जाती है। हालांकि, इस विकल्प में कार की शुरुआती कीमत के अलावा प्रति किलोमीटर बैटरी रेंट भी देना पड़ता है। इसलिए कार खरीदने से पहले सामान्य कीमत और BaaS प्लान की कुल लागत की तुलना जरूर करें।

Tata Tiago EV: सबसे किफायती विकल्पों में शामिल

टाटा टियागो ईवी उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प है, जो कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। फेसलिफ्ट के बाद इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये है। वहीं, BaaS विकल्प के तहत इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये बताई गई है। इस प्लान में बैटरी रेंट 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है।

टियागो EV में 19.2 kWh और 24 kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। कंपनी के बताए MIDC साइकिल के अनुसार, इनकी रेंज क्रमशः 226 किलोमीटर और 285 किलोमीटर तक है। इसका इस्तेमाल रोजाना ऑफिस आने-जाने, बाजार जाने और शहर के भीतर छोटी दूरी की यात्रा के लिए किया जा सकता है।

MG Comet EV: शहर में चलाने के लिए छोटी इलेक्ट्रिक कार

एमजी कॉमेट ईवी उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें मुख्य रूप से शहर में कार चलानी है। इसका कॉम्पैक्ट आकार ट्रैफिक और तंग पार्किंग वाली जगहों पर काम आ सकता है। BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये है, जबकि बैटरी रेंट 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है।

इस इलेक्ट्रिक कार में लगभग 17.3 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी रेंज 230 किलोमीटर तक है। इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर मिलते हैं।

कॉमेट ईवी को बड़ी फैमिली की मुख्य कार के बजाय दूसरी कार के तौर पर भी देखा जा सकता है। खरीदने से पहले इसके केबिन स्पेस, चार्जिंग की सुविधा और रोजाना की यात्रा की जरूरतों का आकलन करना बेहतर रहेगा।

Tata Punch EV: SUV जैसा लुक और ज्यादा रेंज

अगर आप छोटी इलेक्ट्रिक कार के बजाय एसयूवी जैसी बनावट वाला विकल्प चाहते हैं, तो टाटा पंच EV पर विचार कर सकते हैं। इसकी सामान्य एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 9.79 लाख रुपये है। BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत 6.59 लाख रुपये बताई गई है, जिसमें बैटरी रेंट 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है।

पंच EV में 30 kWh और 40 kWh बैटरी पैक के विकल्प हैं। कंपनी के दावे के अनुसार, छोटे बैटरी पैक की रेंज लगभग 365-375 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक की रेंज 468 किलोमीटर तक है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और चुनिंदा वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर मिलते हैं। लंबी दूरी के लिए ज्यादा रेंज चाहने वाले खरीदार इसके बड़े बैटरी पैक वाले वेरिएंट को देख सकते हैं।

Citroen eC3 X: आराम और अलग डिजाइन पर फोकस

सिट्रॉएन ईसी3 एक्स इस सूची में उन खरीदारों के लिए शामिल है, जो अलग डिजाइन और आराम को महत्व देते हैं। इसकी सामान्य एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 12.09 लाख रुपये है। BaaS विकल्प के साथ इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये बताई गई है और बैटरी रेंट 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है।

इसमें 29.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी ARAI-सर्टिफाइड रेंज 330 किलोमीटर तक है। कार में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्प्ल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर और 6 एयरबैग जैसे फीचर मिलते हैं।

Tata Nexon EV: ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV

टाटा नेक्सन ईवी उन खरीदारों के लिए एक विकल्प है, जो ज्यादा रेंज, एसयूवी जैसी बॉडी और अधिक फीचर्स चाहते हैं। इसकी सामान्य एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 12.49 लाख रुपये है, जबकि BaaS प्लान के साथ शुरुआती कीमत 8.99 लाख रुपये बताई गई है। इस प्लान में बैटरी रेंट 4.40 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है।

नेक्सन EV में 30 kWh और 45 kWh बैटरी पैक के विकल्प हैं। कंपनी के दावे के अनुसार, इनकी रेंज क्रमशः 275 किलोमीटर और 489 किलोमीटर तक है। इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 6 एयरबैग और चुनिंदा वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिलते हैं।

दिवाली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

BaaS की कुल लागत समझें: कम शुरुआती कीमत देखकर फैसला न करें। बैटरी रेंट प्रति किलोमीटर कितना है और कितने समय तक देना होगा, इसकी जानकारी लें।

अपनी रोजाना की दूरी देखें: अगर कार मुख्य रूप से शहर में चलानी है, तो कॉमेट EV या टियागो EV जैसे विकल्प काम आ सकते हैं। ज्यादा रेंज और SUV जैसी बॉडी चाहिए, तो पंच EV या नेक्सन EV पर विचार किया जा सकता है।

चार्जिंग की सुविधा जांचें: घर या ऑफिस में चार्जिंग की व्यवस्था है या नहीं, यह पहले तय करें। लंबी दूरी पर जाने वालों को रास्ते में उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन भी देखने चाहिए।

ऑन-रोड कीमत पूछें: एक्स-शोरूम कीमत में रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं होते। डीलर से पूरी ऑन-रोड कीमत लिखित में लें।

वारंटी और बैटरी की शर्तें पढ़ें: बैटरी वारंटी, सर्विस लागत, BaaS अनुबंध और चार्जिंग विकल्पों की जानकारी लेने के बाद ही बुकिंग करें।