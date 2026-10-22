Delhi Non-BS6 Vehicle Ban 2026: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वाहनों को लेकर सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगा।

दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए वाहन प्रतिबंध के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और ऑफिस में कर्मचारियों की मौजूदगी कम करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इन उपायों का उद्देश्य प्रदूषण के पीक सीजन में हवा की गुणवत्ता सुधारना है।

Delhi Vehicle Ban: किन गाड़ियों को राजधानी में नहीं मिलेगी एंट्री?

सरकार की घोषणा के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे वाहन जो BS-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, 1 नवंबर से राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहने की जानकारी दी गई है।

इस नियम का असर खास तौर पर उन वाहन मालिकों पर पड़ सकता है, जो दूसरे राज्यों या NCR के शहरों से अपनी पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने की योजना बनाने से पहले वाहन मालिकों को अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन और उत्सर्जन मानक जांच लेना चाहिए।

यह घोषणा बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री से संबंधित है। इसे दिल्ली में रजिस्टर्ड हर पुराने निजी वाहन पर अपने-आप लागू होने वाला प्रतिबंध न समझें। व्यावसायिक वाहनों पर लागू अलग नियमों और किसी भी अतिरिक्त छूट की पुष्टि आधिकारिक आदेश से करनी चाहिए।

No PUC, No Fuel: प्रमाणपत्र नहीं तो नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली सरकार ने ‘No PUC, No Fuel’ नीति लागू करने का भी ऐलान किया है। इसके तहत वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं रखने वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। घोषित नीति के मुताबिक, वैध पीयूसी न होने पर सीएनजी और एलपीजी भरवाने में भी परेशानी हो सकती है।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली के करीब 500 फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पहचानकर उसके PUC स्टेटस की जांच में मदद करेंगे।

वाहन चालकों को चाहिए कि वे अपने पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता पहले ही जांच लें। यदि प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो गई है, तो समय रहते जांच कराकर नया प्रमाणपत्र बनवा लें।

दिल्ली में दोगुना होगा पार्किंग शुल्क

निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क बढ़ाने की योजना भी है। घोषित उपाय के तहत 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक पार्किंग फीस दोगुनी की जाएगी।

दिल्ली मेट्रो के पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोतरी से अलग रखने की जानकारी दी गई है। इस कदम का मकसद लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों की ओर प्रोत्साहित करना है।

सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली के विंटर एक्शन प्लान में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान भी घोषित किया गया है। इसके साथ कार्यालयों के समय में बदलाव या अलग-अलग समय पर काम शुरू करने की व्यवस्था भी प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के उपायों में शामिल है।

इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना और ट्रैफिक जाम से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। इस व्यवस्था को किस तरह और किन कार्यालयों में लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत शर्तों के लिए सरकार के निर्देश देखने होंगे।

निर्माण कार्य और धूल प्रदूषण पर भी सख्ती

दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियां भी हैं। सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर नियंत्रण के साथ निर्माण स्थलों की निगरानी बढ़ाने की घोषणा की है।

निर्माण स्थलों पर एआई-सक्षम कैमरों से निगरानी की जाएगी। इन कैमरों से मिलने वाली जानकारी को सरकारी कंट्रोल और कमांड सेंटर से जोड़ने की योजना है, ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, सड़क की धूल को कम करने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

दिल्ली आने से पहले वाहन मालिक क्या करें?

यदि आप नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद या किसी अन्य शहर से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जाने वाले हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

अपने वाहन का BS उत्सर्जन मानक और रजिस्ट्रेशन राज्य जांचें।

यदि वाहन दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और BS-VI मानक पूरा नहीं करता, तो यात्रा से पहले लागू प्रतिबंध की पुष्टि करें।

पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता जांच लें।

वाहन के दस्तावेज और प्रदूषण प्रमाणपत्र साथ रखें।

जरूरत पड़ने पर दिल्ली मेट्रो, बस, कारपूल या अन्य सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनें।

किसी विशेष श्रेणी के वाहन को छूट मिलने का दावा करने से पहले आधिकारिक आदेश देख लें।

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