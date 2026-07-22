देशभर में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बीच अब इसकी गुणवत्ता को लेकर नया विवाद सामने आया है। कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी गाड़ियों में स्टार्ट होने में परेशानी, चलते-चलते इंजन बंद होने और परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। इन शिकायतों के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने केंद्र सरकार से पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले ईंधन की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की व्यवस्था बनाने की मांग की है। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि समस्या E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि दूषित ईंधन हो सकता है।

क्या है E20 पेट्रोल?

ई20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार इसका उपयोग इसलिए बढ़ा रही है ताकि, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो,

प्रदूषण में कमी आए, एथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाई जा सके और ग्रीन फ्यूल की तरफ बड़े कदम उठाए जा सकें। इसलिए वाहन निर्माताओं द्वारा नई E20-कंप्लायंट गाड़ियों को इसी मिश्रण के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है।

आखिर विवाद क्यों बढ़ा?

ऑटो इंडस्ट्री के अनुसार, यदि वाहन E20 के लिए डिजाइन किया गया है तो सामान्य परिस्थितियों में उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां असल चिंता ईंधन में मिलावट या नमी को लेकर है। उद्योग का कहना है कि कई मामलों में जांच के दौरान ईंधन के नमूनों में सामान्य से अधिक पानी और क्लोराइड पाया गया है।

एथेनॉल की खासियत ही बन रही चुनौती

एथेनॉल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वातावरण से पानी आसानी से सोख लेता है। यदि पेट्रोल पंप के भूमिगत टैंक या पाइपलाइन में पानी पहुंच जाता है तो E20 ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

पानी पहुंचने के संभावित कारणों में बारिश का पानी, नमी, कंडेनसेशन, ईंधन टैंकरों के जरिए पानी का प्रवेश या पुराने स्टोरेज टैंक हो सकते हैं।

क्या होता है Phase Separation?

विशेषज्ञों के मुताबिक यदि भूमिगत टैंक में पानी की मात्रा 0.5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो एथेनॉल पेट्रोल से अलग होकर पानी के साथ मिल जाता है, जिसे फेज सेपरेशन कहा जाता है।

इसके बाद ऊपर पेट्रोल की परत रह जाती है और नीचे पानी और एथेनॉल का मिश्रण जमा हो जाता है। यदि किसी वाहन में नीचे वाले हिस्से का ईंधन चला जाए तो इंजन में स्टार्टिंग, मिसफायरिंग और स्टॉलिंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं।

पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल

उद्योग का कहना है कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ी है, लेकिन कई पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंक पुराने हैं और पाइपलाइन E20 के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुई हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर माइल्ड स्टील स्टोरेज टैंक अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और पुराने टैंकरों से भी ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। माइल्ड स्टील के टैंक समय के साथ जंग पकड़ सकते हैं, जिससे ईंधन दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है।

ऑटो इंडस्ट्री की सरकार से क्या मांग है?

ऑटोमोबाइल उद्योग चाहता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।

उद्योग का तर्क है कि, “जो संस्था ईंधन बनाती और बेचती है, वही उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर रही है। इसके बजाय एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो BIS मानकों के अनुसार ईंधन की जांच करे।”

बीएसआई के अनुसार E20 पेट्रोल में क्या नहीं होना चाहिए?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक E20 पेट्रोल में अतिरिक्त डिटर्जेंट, डिस्पर्सेंट, सिलिकॉन, क्लोरीन आधारित एडिटिव और धातु आधारित एडिटिव नहीं होने चाहिए।

क्या वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल से डरने की जरूरत है?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वाहन E20 कंप्लायंट है तो सामान्य परिस्थितियों में E20 पेट्रोल सुरक्षित है। समस्या ईंधन में पानी, मिलावट या खराब स्टोरेज से जुड़ी हो सकती है। यदि वाहन में बार-बार स्टार्टिंग या इंजन बंद होने जैसी समस्या आए तो अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच करानी चाहिए।

Jansatta Auto Expert conclusion

ई20 पेट्रोल को लेकर सामने आया विवाद सीधे तौर पर एथेनॉल मिश्रण पर नहीं, बल्कि ईंधन की गुणवत्ता और पेट्रोल पंपों के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाता है। ऑटो उद्योग का मानना है कि यदि स्टोरेज सिस्टम को आधुनिक बनाया जाए और ईंधन की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच हो, तो E20 के इस्तेमाल से जुड़ी अधिकांश शिकायतों को कम किया जा सकता है। ऐसे में अब निगाहें सरकार पर हैं कि वह ईंधन गुणवत्ता निगरानी को लेकर क्या कदम उठाती है।