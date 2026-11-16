मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों का खर्च एक बार फिर बढ़ गया है। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमत में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर 15 नवंबर 2026 से लागू हो गई है, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी का भाव बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल यह आठवीं बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, सीएनजी कारों और अन्य गैस से चलने वाले वाहनों के मालिकों की जेब पर पड़ सकता है।

मुंबई में CNG का नया रेट कितना है?

एमजीएल की कीमतों में बदलाव के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के आसपास के प्रभावित इलाकों में सीएनजी की कीमत 90 रुपये से बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले 1 नवंबर को भी सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी।

विवरण कीमत पुराना रेट 90 रुपये प्रति किलो नई बढ़ोतरी 1.50 रुपये प्रति किलो नया रेट 91.50 रुपये प्रति किलो नई दर लागू 15 नवंबर 2026 2026 में कुल बढ़ोतरी 11 प्रति किलो साल की शुरुआत में कीमत 80.50 रुपये प्रति किलो

इस साल अब तक 11 रुपये प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी

मुंबई में सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी 2026 में इसकी कीमत 80.50 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 91.50 रुपये हो गई है। यानी साल की शुरुआत के मुकाबले ग्राहकों को हर किलो गैस के लिए 11 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यह करीब 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

पिछले कुछ महीनों में कीमतों में हुए बदलाव को इस तरह समझ सकते हैं:

समय कीमत में बदलाव बढ़ोतरी के बाद रेट जनवरी 2026 शुरुआती कीमत 80.50/kg फरवरी 2026 0.50 पैसे की बढ़ोतरी 81/kg अप्रैल 2026 1 रुपये की बढ़ोतरी 82/kg मई 2026 ₹ दो बार 2-2 रुपये की बढ़ोतरी 86/kg सितंबर 2026 2 रुपये की बढ़ोतरी 88/kg अक्टूबर 2026 1 रुपये की बढ़ोतरी 89/kg 1 नवंबर 2026 1 रुपये की बढ़ोतरी 90/kg 15 नवंबर 2026 1.50 रुपये की बढ़ोतरी 91.50/kg

CNG के दाम क्यों बढ़ा रही है MGL?

एमजीएल के मुताबिक, गैस की खरीद लागत बढ़ने और घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन कम होने के कारण कीमतों में बदलाव करना पड़ा है। घरेलू स्तर पर उपलब्ध गैस की मात्रा कम होने से कंपनी को आयातित रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (RLNG) पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है।

12.93 लाख वाहनों पर पड़ेगा असर

मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 12.93 लाख वाहन सीएनजी से चलते हैं। इनमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, निजी कारें और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन शामिल हैं। ऐसे में कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

सीएनजी की खपत जितनी ज्यादा होगी, अतिरिक्त खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई वाहन एक महीने में 100 किलो सीएनजी इस्तेमाल करता है, तो नई बढ़ोतरी के कारण उसका ईंधन खर्च 150 रुपये बढ़ जाएगा। 200 किलो गैस इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त खर्च 300 रुपये होगा। यह गणना केवल ₹1.50 प्रति किलो की नई बढ़ोतरी के आधार पर है। वास्तविक खर्च वाहन की मासिक खपत पर निर्भर करेगा।

क्या ऑटो-रिक्शा का किराया भी बढ़ सकता है?

सीएनजी की बढ़ती कीमतों से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों की परिचालन लागत बढ़ रही है। मुंबई में ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया सितंबर में बढ़ाकर 27 रुपये किया गया था। अब ऑटो चालक संगठनों की ओर से शुरुआती किराया 29 रुपये करने की मांग भी उठाई गई है।