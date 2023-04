Citroen C3 base model आपका हो सकता है 70 हजार देकर, जानें कंप्लीट फाइनेंस प्लान

Citroen C3 Puretech 82 Live इस कार का बेस मॉडल है जिसकी दिल्ली में शुरुआती कीमत 6,16,000 रुपये (एक्स शोरूम) है।

Citroen C3 की ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर है।

हैचबैक कार सेगमेंट सबसे ज्यादा कार संख्या वाला सेगमेंट है जिसमें कम बजट से लेकर मिड रेंज वाली प्रीमियम कारें बड़ी संख्या में मिलती हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं सिट्रोएन सी3 (Citroen C3) के बारे में जिसे कंपनी ने कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्च किया है। ये कार अपनी कम कीमत के अलावा अपने डिजाइन और फीचर्स के मामले में मारुति स्विफ्ट से कड़ा मुकाबला करती है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां विकल्प के तौर पर जान लीजिए सिट्रोएन सी3 (Citroen C3) की कीमत, फीचर्स, और स्पेसिफिकेशन के साथ इसे खरीदने का आसान फाइनेंस प्लान। Citroen C3 Price यहां हम बात कर रहे हैं सिट्रोएन सी3 के प्योरटेक 82 लाइव वेरिएंट की जो इस कार का बेस मॉडल है। इसकी शुरुआती कीमत 6,16,000 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है। Citroen C3 Finance Plan अगर आपके पास 70 हजार रुपये का बजट है और आप इस कार की मंथली ईएमआई भर सकते हैं तो ऑनलाइन फाइनेंस प्लान कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस आधार पर 6,24,545 रुपये का लोन जारी कर सकता है जिसपर 9.8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा। Citroen C3 Down Payment and EMI Plan सिट्रोएन सी3 बेस मॉडल पर मिलने वाले इस लोन अमाउंट के बाद आपको 70 हजार रुपये की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी और उसके बाद अगले पांच साल तक (बैंक द्वारा निर्धारित लोन चुकाने की अवधि) हर महीने 13,208 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। Citroen C3 बेस मॉडल के लिए इस फाइनेंस प्लान की डिटेल जानने के बाद आप इस कार के इंजन, माइलेज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल भी जान लीजिए। Citroen C3 Puretech 82 Live Engine and Transmission सिट्रोएन सी3 में कंपनी ने 1198 सीसी की इंजन दिया है जो 80.46 bhp की अधिकतम पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। Citroen C3 Puretech 82 Live mileage माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि यह हैचबैक एक लीटर पेट्रोल पर 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Citroen C3 Puretech 82 Live Features सिट्रोएन सी3 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को दिया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

