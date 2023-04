Maruti Grand Vitara और Hyundai Creta के आगे क्या सफल हो पाएगी Citroen C3 Aircross, पढ़ें कंपेयर रिपोर्ट

Citroen C3 Aircross को कंपनी 27 अप्रैल के दिन भारतीय बाजार में पेश करेगी लेकिन उससे पहले यहां जान लीजिए Grand Vitara and Hyundai Creta के मुकाबले इस एसयूवी की क्या है स्थिति।

अपकमिंग Citroen C3 Aircross का मुकाबला Creta, Seltos और Grand Vitara से होगा

