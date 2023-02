Car Buying Guide: डिस्काउंट ऑफर के बिना नई कार खरीदने पर पैसे बचाने के 5 टिप्स

Tips to Save money on a new car purchase में जान लीजिए उन आसान पांच बातों की डिटेल जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाने वाली हैं।

5 easy ways to save money on new car को पढ़ने के बाद आप बिना किसी छूट या डिस्काउंट के आप मोटी रकम बचा सकेंगे।

Car Buying Guide: अगर आप कार खरीदने का विचार बना रहे हैं लेकिन बेस्ट ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं तो खत्म की कीजिए इंतजार और यहां जानें उन टिप्स की डिटेल जिन्हें फॉलो करने पर कार खरीदते समय आपको मोटी बचत हो सकती है और आपको किसी ऑफर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नई कार खरीदने पर पैसे बचाने के लिए यहां 5 टिप्स अपना खुद का बीमा चुनें सभी कारों की ऑन-रोड कीमत में बीमा शामिल होता है जिसकी कॉस्ट आमतौर कार निर्माता लागत से अधिक ही लगाते हैं। इसलिए पैसे बचाने का एक सबसे आसान तरीका है कि कंपनी द्वारा दिया जा रहा बीमा छोड़कर मार्केट में मौजूद विकल्पों में से सबसे सही विकल्प को चुनकर अपनी कार का बीमा करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपको कार इंश्योरेंस के जरिए पैसा बचा सकेंगे। एक्सेसरीज कम करें नई कार खरीदने के वक्त पैसे बचाने का दूसरा आसान तरीका है कंपनी की तरफ से मिलने वाली एक्सेसरीज को छोड़ना। कार डीलरशिप आपको रेन वाइजर, परफ्यूम, फ्लोर मैट, सीट कवर आदि खरीदने का विकल्प देते हैं और ज्यादातर मामलों में ग्राहक इन एक्सेसरीज को ले भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी एक्सेसरीज की जरूरत है, तो उन्हें शोरूम से नहीं, बल्कि बाहर मार्केट से खरीदें ऐसा करने पर आपको यकीकन कई हजार रुपये की बचत होगी। बेस्ट कार लोन प्लान को चुनें ज्यादातर कार खरीदार कार खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं जिसमें ज्यादातर ग्राहकों को कंपनी की तरफ से दिया गया बैंक का विकल्प लेना पड़ता है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो लोन प्लान का चयन करते वक्त आपको ये देखना होगा कि आपको कंपनी से मिलने वाले लोन विकल्प के अलावा मार्केट में कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज दर के साथ कार लोन दे रहा है। अगर आप इसके लिए थोड़ी रिसर्च करते हैं तो यकीनन आपको एक मोटी धनराशि की बचत होगी। एक्सटेंडेड वारंटी क्या जरूरी है ? कार निर्माता कंपनियां अक्सर 2 या 3 साल की वारंटी के साथ अपनी कारों को बेचती हैं इसके अलावा ज्यादातर कार निर्माता कंपनी आपको पहले पांच वर्षों को कवर करने के लिए एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं इसके लिए कंपनी अलग से चार्ज करती है। इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लेने से पहले यह तय करें कि क्या आपको वाकई में इसकी आवश्यकता है क्योंकि लेटेस्ट कारों को एक निश्चित स्टैंडर्ड का बनाया जाता है जिसमें कुछ भी टूटता या गिरता नहीं है। बस समय पर कार की सर्विसिंग और नियमित रखरखाव ही वाहन को किसी भी वारंटी कवर से अधिक चलाने के लिए पर्याप्त होता है। वेरिएंट को समझदारी से चुनें कार खरीदते समय सबसे बड़ी बचत वेरिएंट को चुनने के निर्णय पर होती है। इस बात को जरूर सोचें की आपको टॉप वेरिएंट में मिलने वाले लुभावने इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स की जरूरत है। अगर आप टॉप वेरिएंट की बजाय बेस मॉडल या टॉप एंड मॉडल चुनते हैं तो यकीनन आपको होने वाली बचत कम से कम 1 लाख रुपये तक हो सकती है।

