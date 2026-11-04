Motor Insurance New Rules 2026: अगर आपके पास कार या बाइक है, तो मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा नया बदलाव आपके लिए अहम है। 15 दिसंबर 2026 से निजी कारों और दोपहिया वाहनों की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को चार अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित किया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिकों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन-सा कवर अनिवार्य है, किस सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा और उनकी पॉलिसी में क्या शामिल है।

भारतीय बीमा नियामक IRDAI ने इस व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को पॉलिसी की शर्तें एक समान ढांचे में पेश करने, ग्राहकों से कवर चुनने का विकल्प दर्ज कराने और हर कवर का प्रीमियम अलग दिखाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य इंश्योरेंस खरीदते समय होने वाले भ्रम को कम करना और ग्राहकों को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करना है।

15 दिसंबर 2026 से क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था में मोटर इंश्योरेंस को चार हिस्सों में बांटा जाएगा। इनमें दूसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी, कार में बैठे यात्रियों या बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और अपनी गाड़ी को होने वाले नुकसान का बीमा शामिल है।

यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को ग्राहकों को यह स्पष्ट बताना होगा कि वे कौन-कौन से कवर ले रहे हैं और प्रत्येक के लिए कितना प्रीमियम चुकाना होगा।

मोटर इंश्योरेंस के चार लेयर कौन-से हैं?

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस: यह रहेगा अनिवार्य

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस मोटर वाहन कानून के तहत जरूरी है। यह आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगने, उसकी मृत्यु होने या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में कानूनी देनदारी से संबंधित सुरक्षा देता है।

यात्रियों और पीछे बैठने वाले व्यक्ति का कवर

चार-पहिया वाहन में यात्रा कर रहे लोगों और दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति यानी पिलियन राइडर के लिए कानूनी देनदारी का कवर दूसरे हिस्से में रखा जाएगा। इसमें बीमित वाहन में यात्रा कर रहे कर्मचारियों से संबंधित कवर भी शामिल हो सकता है।

यह कवर वैकल्पिक होगा और इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ सकता है। इसमें शामिल लोगों की संख्या वाहन की रजिस्ट्रेशन में दर्ज बैठने की क्षमता से अधिक नहीं हो सकती।

पर्सनल एक्सीडेंट कवर: मालिक-चालक की सुरक्षा

तीसरे हिस्से में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर को रखा गया है। इसमें मालिक-बीमित व्यक्ति के लिए लागू अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर शामिल रहेगा। इसके अलावा, नियमों और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दूसरे यात्रियों, पिलियन राइडर या मालिक-चालक के अलावा अन्य ड्राइवर के लिए भी अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा लेने का विकल्प हो सकता है।

ओन-डैमेज कवर: अपनी गाड़ी के नुकसान की सुरक्षा

चौथा हिस्सा ओन-डैमेज इंश्योरेंस का होगा। यह बीमित कार या बाइक को हुए नुकसान या उसकी क्षति से संबंधित सुरक्षा देता है। यह कवर वैकल्पिक रहेगा। जिन वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की मरम्मत और नुकसान के खर्च से सुरक्षा चाहिए, वे इस कवर पर विचार कर सकते हैं। इसकी कीमत और उपलब्ध सुरक्षा बीमा कंपनी, वाहन और चुनी गई पॉलिसी के आधार पर अलग हो सकती है।

अब इंश्योरेंस खरीदते समय प्रीमियम का हिसाब होगा साफ

नई व्यवस्था में बीमा कंपनियों को पॉलिसी के अलग-अलग हिस्सों का प्रीमियम साफ-साफ बताना होगा। इससे ग्राहक समझ सकेंगे कि थर्ड-पार्टी कवर, यात्रियों की सुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और ओन-डैमेज कवर के लिए कितना भुगतान किया जा रहा है।

इसके अलावा, बीमा कंपनियों को ग्राहकों से एक कस्टमर ऑप्शन फॉर्म भरवाना होगा। इसमें ग्राहक द्वारा चुने गए कवर दर्ज होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पॉलिसी खरीदने पर लागू होगी।

बीमा कंपनी को पॉलिसी जारी करते समय कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट (CIS) भी देनी होगी। इसमें हर कवर के तहत मिलने वाली सुरक्षा और उससे जुड़ा प्रीमियम बताया जाएगा। इससे पॉलिसी खरीदने से पहले शर्तों को समझना आसान हो सकता है।

क्या मौजूदा पॉलिसी में भी यात्रियों का कवर जुड़वा सकेंगे?

जिन वाहन मालिकों के पास पहले से थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस है, वे पॉलिसी की अवधि खत्म होने से पहले भी यात्रियों या बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी देनदारी का कवर जोड़ने का विकल्प ले सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पॉलिसी रद्द करके नई पॉलिसी खरीदना जरूरी नहीं होगा।

ग्राहक को उसी बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा, जिसने उसकी थर्ड-पार्टी पॉलिसी जारी की है। अतिरिक्त कवर के लिए निर्धारित प्रीमियम देना होगा और सुरक्षा बीमा कंपनी के एंडोर्समेंट में दर्ज प्रभावी तारीख और समय से लागू होगी।

क्या नई व्यवस्था से कार-बाइक इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा?

नए चार-लेयर सिस्टम का घोषित उद्देश्य पॉलिसी में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार कवर चुनने में मदद करना है। केवल इस बदलाव के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि हर कार या बाइक का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा।

IRDAI ने पॉलिसी का ढांचा और शब्दावली एक समान रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ओन-डैमेज कवर की कीमत तय करने में बीमा कंपनियों को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन रहेगा। ग्राहक कौन-से अतिरिक्त कवर चुनते हैं, वाहन की जानकारी और बीमा कंपनी की कीमतों के आधार पर कुल प्रीमियम अलग हो सकता है।

Bima Sugam से भी जुड़ेगी नई व्यवस्था

IRDAI ने बीमा कंपनियों को चार-लेयर मोटर इंश्योरेंस व्यवस्था को बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के निर्देश भी दिए हैं। यह एकीकरण भी 15 दिसंबर 2026 तक पूरा करने को कहा गया है, ताकि नई संरचना के अनुरूप पॉलिसी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके।