Diwali Car Offers 2026: दिवाली पर नई कार या बाइक खरीदने के लिए शोरूम पहुंचते ही ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर मिलते हैं। कहीं कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो कहीं फ्री एक्सेसरीज, कॉम्प्लिमेंट्री कार केयर किट, सीट कवर, फ्लोर मैट और दूसरी चीजें देने का वादा किया जाता है। डीलर इन ऑफर्स की कीमत हजारों रुपये बताता है लेकिन सवाल यह है कि फ्री एक्सेसरीज की वास्तविक कीमत कितनी है और ग्राहक को सच में कितना फायदा हो रहा है?

कई बार एक्सेसरीज किट में ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जिनकी ग्राहक को जरूरत ही नहीं होती। वहीं, कुछ सामान की कीमत बाजार में डीलर के बताए मूल्य से कम भी हो सकती है। इसलिए दिवाली पर कार या बाइक खरीदते समय सिर्फ फ्री शब्द देखकर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं है। एक्सेसरीज की अलग-अलग कीमत, उनकी गुणवत्ता, फिटिंग चार्ज और कुल बिल की जांच करके ही ऑफर का वास्तविक फायदा समझा जा सकता है।

Free Accessories की कीमत हजारों में, लेकिन बचत कितनी?

मान लीजिए, शोरूम में आपको बताया जाता है कि नई कार के साथ 15,000 रुपये की एक्सेसरीज मुफ्त दी जा रही हैं। पहली नजर में यह अच्छा ऑफर लग सकता है। लेकिन यदि इस किट में शामिल सामान की कुल वास्तविक कीमत 7,000 से 9,000 रुपये के आसपास है, तो 15,000 रुपये की बताई गई वैल्यू को सीधे अपनी बचत मानना सही नहीं होगा।

Free Car Accessories का असली फायदा निकालने के लिए आप इन तीन बातों कों जरूर सोचें।

पहली बात- क्या सामान की कीमत अलग-अलग लिखी गई है?

दूसरी बात- क्या आपको उन सभी एक्सेसरीज की जरूरत है?

तीसरी बात- क्या यही सामान दूसरी जगह कम कीमत पर मिल सकता है?

यदि इन सवालों का जवाब आपको संतुष्ट करता है और आपकी जरूरत को पूरा करता है, तो फिर ऑफर को अच्छा सौदा माना जा सकता है।

कार एक्सेसरीज की असली कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं?

कार की एक्सेसरीज की कीमत मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी की आधिकारिक असली एक्सेसरीज वेबसाइट पर कई सामान की कीमतें सार्वजनिक रूप से दी गई हैं। इससे ग्राहक को शोरूम के कोटेशन की तुलना करने में मदद मिल सकती है।

Free Accessories किट में क्या-क्या हो सकता है?

दिवाली के दौरान कार के साथ मिलने वाली किट में आमतौर पर जरूरत और मॉडल के हिसाब से कई तरह का सामान शामिल किया जा सकता है।

फ्लोर मैट

सीट कवर

मड फ्लैप

डोर वाइजर

डोर एज गार्ड

बॉडी कवर

परफ्यूम या कार केयर किट

डोर गार्निश और दूसरी सजावटी एक्सेसरीज

कुछ एक्सेसरीज रोजाना इस्तेमाल में उपयोगी हो सकती हैं, जबकि कुछ सिर्फ कार का लुक बदलने के लिए होती हैं। ग्राहक को वही सामान प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसका वह वास्तव में इस्तेमाल करेगा।

फ्री एक्सेसरीज के नाम पर ज्यादा कीमत तो नहीं वसूली जा रही?

कार या बाइक खरीदते समय ग्राहक को यह जांच जरूर करनी चाहिए कि, डीलर की तरफ से मिलने वाली एक्सेसरीज वास्तव में मुफ्त हैं या उनकी कीमत किसी दूसरे आइटम में जोड़ी गई है। हर महंगी एक्सेसरी का मतलब गलत बिलिंग नहीं होता लेकिन ग्राहक को बिल का पूरा विवरण मांगने का अधिकार है।

कार खरीदने से पहले इन चार बातों की जांच जरूर करें

एक्सेसरीज की अलग-अलग कीमत मांगें: डीलर से कहें कि किट में शामिल हर सामान का नाम, कीमत और ब्रांड लिखकर दिया जाए। केवल ‘एक्सेसरीज पैकेज-15,000’ लिखे कोटेशन से वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता।

कैश डिस्काउंट से तुलना करें: डीलर से पूछें कि यदि आप एक्सेसरीज नहीं लेते हैं, तो क्या इसके बदले अतिरिक्त कैश डिस्काउंट मिल सकता है। यदि हां, तो दोनों विकल्पों की तुलना करें।

फिटिंग चार्ज पूछें: कई बार सामान मुफ्त बताया जाता है, लेकिन उसकी फिटिंग या इंस्टॉलेशन का शुल्क अलग हो सकता है। यह भी पूछें कि पैकेज की कीमत में फिटिंग शामिल है या नहीं।

फाइनल ऑन-रोड प्राइस लिखित में लें: एक्स-शोरूम कीमत, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज, लागू शुल्क और छूट का पूरा हिसाब लें। इससे पता चलेगा कि ऑफर के बाद आपको वास्तव में कितना भुगतान करना है।

कौन सी एक्सेसरीज लेना फायदेमंद, किन्हें छोड़ सकते हैं?

सभी ग्राहकों की जरूरत अलग होती है। इसलिए एक्सेसरीज चुनते समय अपनी कार, ड्राइविंग की आदतों और बजट को ध्यान में रखना चाहिए।

एक्सेसरी खरीदने से पहले क्या देखें?

फ्लोर मैट फिटिंग, सामग्री और सफाई में आसानी सीट कवर सीट एयरबैग की कम्पेटिबिलिटी और क्वालिटी मड फ्लैप कार के मॉडल के अनुसार फिटिंग डोर वाइजर गुणवत्ता और सही फिटमेंट बॉडी कवर कपड़े की गुणवत्ता और कार के साइज से मैचिंग डैशकैम कैमरे की गुणवत्ता, वारंटी और इंस्टॉलेशन रियर-व्यू कैमरा कार में पहले से उपलब्ध सुविधा और कम्पेटिबिलिटी क्रोम गार्निश वास्तविक जरूरत और कीमत

सीट कवर या इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लगवाते समय सुरक्षा और वारंटी से जुड़ी शर्तें जरूर जांचें। विशेष रूप से एयरबैग वाली सीटों पर ऐसा कवर नहीं लगवाना चाहिए जो एयरबैग के खुलने में बाधा डाल सकता हो।

कार या बाइक खरीदते समय Free Accessories के बदले डिस्काउंट मांगें

अगर आपको डीलर की एक्सेसरीज किट में शामिल सामान की जरूरत नहीं है, तो सीधे पूछें कि क्या इसकी जगह कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है। कुछ डीलर ऑफर की शर्तों के आधार पर विकल्प दे सकते हैं, जबकि कुछ प्रमोशनल पैकेज में ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

दिवाली ऑफर में असली बचत का हिसाब कैसे निकालें?

एक्सेसरीज की बताई गई कीमत को सीधे बचत मानने के बजाय अपने वास्तविक खर्च की तुलना करें। उदाहरण के लिए, यदि डीलर 12,000 रुपये की फ्री एक्सेसरीज दे रहा है, लेकिन आप केवल 5,000 रुपये के सामान का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए पूरे 12,000 रुपये की वैल्यू उपयोगी नहीं है। दूसरी तरफ, यदि आपको सभी सामान की जरूरत है और उसकी गुणवत्ता व कीमत सही है, तो ऑफर उपयोगी हो सकता है।