Brij Bhushan Sharan: लग्जरी कारों के शौकीन हैं महिला पहलावानों के शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह, गैराज में खड़ी हैं ये 4 SUV

Brij Bhushan Sharan Car Collection में Toyota से लेकर Tata Motors तक की प्रीमियम एसयूवी मौजूद हैं जिसमें वो अक्सर सवारी करते नजर आते हैं।

Brij Bhushan Sharan के पास कई लग्जरी एसयूवी मौजूद हैं जिसमे से एक Mahindra Thar भी है। (फोटो- BRIJ BHUSHAN SHARAN FACEBOOK)

Brij Bhushan Sharan भारतीय जनता पार्टी के सासंद है जो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट (Kaiser Ganj Lok Sabha Seat) का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके और महिला पहलवानों के शोषण के मामले में उन्हें भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष पद की कुर्सी भी गंवानी पड़ी है। Brij Bhushan Sharan महंगी कारों का है शौक बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) का नाम उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है जो महंगी कारों का शौक रखते हैं। आज हम आपको Brij Bhushan Sharan Car Collection के बारे में बता रहे हैं। Toyota Land Cruiser कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) के पास जो पहली महंगी कार है वो टोयोटा लैंड क्रूजर ( Toyota Land Cruiser) है जो एक लग्जरी एसयूवी है। Brij Bhushan Sharan Toyota Land Cruiser टोयोटा लैंड क्रूजर की शुरुआती कीमत 2.10 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम) है जिसमें 3346 सीसी का 3.3 लीटर वी6 ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 309 पीएस की पावर और 700 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 10 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। Tata Safari बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) के पास दूसरी लग्जरी कार टाटा मोटर्स (Tata Motors) की प्रीमियम एसयूवी टाटा सफारी (Tata Safsri) है जिसकी कीमत 15.45 लाख रुपये से शुरू होकर 23.76 लाख रुपये तक जाती है। Brij Bhushan Sharan Tata Safari टाटा सफारी (Tata Safari) में 1956 सीसी का 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटौमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये एसयूवी 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। Toyota Fortuner टोयोटा फॉर्च्यूनर तीसरी लग्जरी कार है जो बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) के गैराज का हिस्सा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर ( Toyota Fortuner) की कीमत 32.59 लाख रुपये से शुरू होती है जो टॉप मॉडल में 50.34 लाख रुपये हो जाती है। इस एसयूवी में कंपनी ने दो इंजन का विकल्प दिया है। Brij Bhushan Sharan Toyota Fortuner टोयोटा फॉर्च्यूनर ( Toyota Fortuner) का पहला इंजन 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 166 पीएस की पावर और 245 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन है जो 240 पीएस की पावर और 500 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटौमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। Mahindra Thar महिंद्रा थार चौथी एसयूवी है जो बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) के गैराज में मौजूद है और वे कई बार इस एसयूवी में संसद भवन भी जाते हैं। Mahindra Thar की कीमत 16.49 लाख रुपये है। इस एसयूवी में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प मिलता है। Brij Bhushan Sharan Mahindra Thar रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीन लग्जरी कारों के अलावा और भी कई कार बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan) के गैराज में खड़ा हैं लेकिन वो उनकी पत्नी या उनके किसी रिश्तेदार के नाम पर हैं इसलिए उनको इस कार कलेक्शन में शामिल नहीं किया गया है।

