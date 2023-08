Bharat NCAP: Nitin Gadkari 22 अगस्त को लॉन्च करेंगे भारत न्यू असेसमेंट प्रोग्राम, जानें कैसे काम करेगा ये स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग सिस्टम

Bharat NCAP Launch 22nd August : यह एक स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है जो भारत की कार कंपनियों की विदेशी संस्थाओं पर निर्भरता खत्म करते हुए वाहनों की सेफ्टी और गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करेगा।

Bharat NCAP Launch के बाद इस प्रोग्राम को अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। सांकेतिक फोटो - Global NCAP)

