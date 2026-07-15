H1 2026 Best Selling Cars: भारत में साल 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची सामने आ गई है। इस अवधि में मारुति सुजुकी डिजायर सबसे ज्यादा 1,26,204 यूनिट की बिक्री दर्ज कर देश की नंबर-1 कार बन गई है। दूसरे स्थान पर टाटा पंच रही, जबकि टाटा नेक्सॉन तीसरे नंबर पर रही। खास बात यह रही कि टॉप-10 में मारुति सुजुकी के छह मॉडल शामिल रहे, जिससे कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ और दबदबे को एक बार फिर साबित किया है।

टाटा मोटर्स ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पंच और नेक्सॉन को टॉप-3 में जगह दिलाई। वहीं हुंडई क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो अपनी-अपनी श्रेणी में मजबूत बिक्री के साथ टॉप-10 में शामिल रहे।

H1 2026 भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंक मॉडल पहली छमाही में बिक्री (यूनिट) 1 मारुति सुजुकी डिजायर 1,26,204 2 टाटा पंच 1,19,303 3 टाटा नेक्सॉन 1,18,166 4 मारुति सुजुकी अर्टिगा 1,08,295 5 मारुति सुजुकी वैगनआर 1,00,704 6 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 97,747 7 मारुति सुजुकुी बलेनो 96,996 8 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 95,441 9 हुंडई क्रेटा 91,391 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो 89,375

Maruti Suzuki का रहा दबदबा

2026 के पहले हाफ में कारों की बिक्री के आंकड़ों में मारुति सुजुकी का दबदबा साफ नजर आया, जिसें डिजायर के अलावा अर्टिगा, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो और फ्रोंक्स ने भी टॉप-10 में जगह बनाई। इनमें अर्टिगा और वैगनआर ने 1 लाख से अधिक यूनिट की बिक्री दर्ज की, जबकि स्विफ्ट, बलेनो और फ्रोंक्स भी 95 हजार से ज्यादा यूनिट बेचने में सफल रहीं।

Dzire, Punch और Nexon के बीच कड़ी टक्कर

पहले और तीसरे स्थान के बीच केवल 8,038 यूनिट का अंतर रहा, जिसमें डिजायर ने पंच को 6,901 यूनिट से पीछे छोड़ा, जबकि पंच और नेक्सॉन के बीच सिर्फ 1,137 यूनिट का फासला रहा। इससे साफ है कि 2026 की पहली छमाही में भारतीय कार बाजार में शीर्ष स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

Hyundai Creta और Mahindra Scorpio भी टॉप-10 में

हुंडई क्रेटा ने 91,391 यूनिट की बिक्री के साथ नौवां स्थान हासिल किया और मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 89,375 यूनिट की बिक्री के साथ दसवां स्थान प्राप्त किया। स्कॉर्पियो की बिक्री में स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों मॉडल शामिल हैं।