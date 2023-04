Bajaj-Triumph partnership वाली scrambler roadster 27 जून को करेगी ग्लोबल डेब्यू

Bajaj Triumph partnership के तहत दोनों कंपनियां न सिर्फ नई मोटरसाइकिल का निर्माण कर रही हैं बल्कि भारत में अपनी डीलरशिप की संख्या में बढ़ोतरी पर भी काम कर रही हैं।

Bajaj-Triumph scrambler roadster का सीधा मुकाबला Royal Enfield की बाइक के साथ होना है।

