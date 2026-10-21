Bajaj Pulsar N250 SS Launch: बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय Pulsar N250 का नया SS वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 1,59,406 रुपये रखी गई है। नए मॉडल में कंपनी ने इंजन, गियरबॉक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम अपडेट दिए हैं। बाइक में अब 6-स्पीड गियरबॉक्स, क्विकशिफ्टर, 5-इंच कलर TFT डिस्प्ले, गूगल मैप्स मिररिंग और पांच राइडिंग मोड मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

नया वेरिएंट उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो 250cc सेगमेंट में स्पोर्टी लुक के साथ आधुनिक फीचर्स वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं। इसकी कीमत मौजूदा स्टैंडर्ड Pulsar N250 से करीब 14,000 रुपये ज्यादा है।

Bajaj Pulsar N250 SS Price: कितनी है कीमत?

नई बजाज पल्सर एन250 एसएस की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 1,59,406 रुपये है। यह स्टैंडर्ड N250 के मुकाबले अधिक फीचर्स और अपडेटेड पावरट्रेन के साथ आती है।

विवरण जानकारी बाइक का नाम Bajaj Pulsar N250 SS एक्स-शोरूम कीमत 1,59,406 इंजन 249cc, सिंगल-सिलेंडर अधिकतम पावर 24.6 bhp अधिकतम टॉर्क 22 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड डिस्प्ले 5-इंच कलर TFT राइडिंग मोड 5 प्रमुख फीचर क्विकशिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल

इंजन में हुआ अपडेट

नई पल्सर एन250 एसएस में 249cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। इसमें चार-वाल्व सेटअप के साथ अपडेट किया गया है, जिससे पावर और टॉर्क में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

इसका इंजन 24.6 bhp की अधिकतम पावर और 22 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को नए 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जबकि पुराने स्टैंडर्ड मॉडल में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता था। छठा गियर हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार से चलने के दौरान इंजन की गति को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है।

बिना क्लच दबाए बदल सकेंगे गियर

नई पल्सर एन250 एसएस का एक बड़ा आकर्षण इसका स्पोर्ट्स शिफ्टर यानी क्विकशिफ्टर है। इसकी मदद से उपयुक्त परिस्थितियों में क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना गियर बदले जा सकते हैं। इससे स्पोर्टी राइडिंग के दौरान गियर बदलना सुविधाजनक हो सकता है।

बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल भी दिया गया है। इसके साथ अलग-अलग राइडिंग मोड चुनने की सुविधा मिलती है, जिससे राइडर परिस्थितियों के अनुसार बाइक के रिस्पॉन्स को चुन सकता है।

5-इंच TFT डिस्प्ले और गूगल मैप्स मिररिंग

नई पल्सर एन250 एसएस में पुराने एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की जगह 5-इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है। यह बाइक के सबसे अहम टेक्नोलॉजी अपडेट में से एक है। इसके प्रमुख फीचर्स में 5-इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल मैप्स मिररिंग, गियर पोजिशन और फ्यूल लेवल की जानकारी, ट्रिप और राइडिंग संबंधी जानकारी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेजों को सेव करने की सुविधा शामिल हैं।

डिस्प्ले कंट्रोल के लिए अपडेटेड स्विचगियर

गूगल मैप्स मिररिंग की मदद से राइडर को नेविगेशन संबंधी जानकारी डिस्प्ले पर देखने में आसानी हो सकती है। उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए फोन कनेक्टिविटी और संबंधित सिस्टम की जरूरत हो सकती है।

पांच राइडिंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल

नई बाइक में पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं। इनमें Sport, Road, Rain, Off-road और Tour शामिल हैं। इन मोड्स के जरिए राइडर अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार बाइक का व्यवहार चुन सकता है।

इसके अलावा, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। यह पहिए की पकड़ बनाए रखने में मदद करने के लिए इंजन के आउटपुट को नियंत्रित कर सकता है, खासकर कम ग्रिप वाली परिस्थितियों में। हालांकि, यह फीचर सड़क पर सावधानी से चलाने का विकल्प नहीं है।

डिजाइन में क्या बदला?

नई पल्सर एन250 एसएस का डिजाइन पहले जैसा मस्कुलर और स्पोर्टी रखा गया है, लेकिन इसके लुक में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। डीलरशिप पर दिखाई गई बाइक में ग्लॉसी ब्लैक बॉडी के साथ लाल ग्राफिक्स और लाल अलॉय व्हील दिए गए हैं।

बाइक में दिए गए प्रमुख डिजाइन और हार्डवेयर फीचर्स में मस्कुलर फ्यूल टैंक, प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED DRLs, स्प्लिट सीट सेटअप, गोल्ड फिनिश USD फ्रंट फोर्क, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल ABS, रेडियल रियर टायर, नए ग्राफिक्स और लाल अलॉय व्हील शामिल हैं।

चार्जिंग और एडजस्टेबल लीवर

नई पल्सर एन250 एसएस में रोजमर्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई छोटे लेकिन उपयोगी अपडेट भी किए गए हैं। इसमें यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे सफर के दौरान अनुकूल डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, ब्रेक और क्लच लीवर की पहुंच को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। बाइक में हैजार्ड लाइट स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। पैनिक ब्रेक अलर्ट अचानक तेज ब्रेक लगाने की स्थिति में पीछे आने वाले वाहन का ध्यान आकर्षित करने में मदद कर सकता है।