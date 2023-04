Bajaj Pulsar N160 Finance Plan: Dual ABS वाली बजाज पल्सर एन160 मिल सकती है 16 हजार देकर, जानें कितनी बनेगी मंथली EMI

Bajaj Pulsar N160 Dual ABS इस बाइक का टॉप वेरिएंट है जिसकी दिल्ली में शुरुआती कीमत 1,29,645 रुपये (एक्स शोरूम) है।

Bajaj Pulsar N160 में डबल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया गया है।

