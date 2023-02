Bajaj Pulsar 220F 2023: बस 4 प्वाइंट में जानें नई बजाज पल्सर 220 एफ की कंप्लीट डिटेल

Bajaj Pulsar 220F 2023 लॉन्च होने के साथ ही डीलरशिप पर पहुंच चुकी है। कंपनी ने इंजन के साथ फ्यूल टैंक और सीट को भी अपडेट किया है।

Bajaj Pulsar 220F 2023 में कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीएस सिस्टम लगाया है। (फोटो- DRIVE SPARK)

Bajaj Auto ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक बजाज पल्सर 220 एफ को नए अपडेट के साथ मार्केट में उतार दिया है जिसे बजाज पल्सर 220 एफ 2023 (Bajaj Pulsar 220F 2023) नाम दिया गया है। कंपनी ने इस स्पोर्ट्स बाइक में जो अपडेट किए हैं उसमें बीएस6 स्टेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करने वाला इंजन है। इसके अलावा बाइक को पहले से कम वजन वाला बनाया गया है जिसके साथ इसमें बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है। यहां आप जान लीजिए बजाज पल्सर 220 एफ 2023 (Bajaj Pulsar 220F 2023) की कीमत, इंजन, माइलेज, ब्रेकिंग सिस्टम, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल। Bajaj Pulsar 220F 2023 Price: बजाज ऑटो ने इस स्पोर्ट्स बाइक को 1,39,686 रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम, दिल्ली) के साथ मार्केट में उतारा है। Bajaj Pulsar 220F 2023 Engine and Transmission: बजाज पल्सर 220 एफ में कंपनी ने सिंगल सिलेंडर वाला 220 सीसी का इंजन दिया है जो फ्यूल इंजेक्टेड और ऑयल कूल्ड तकनीक पर आधारित है। यह इंजन 20 पीएस की पावर और 18.55 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Bajaj Pulsar 220F 2023 Mileage: बजाज पल्सर 220 एफ की 2022 में ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज 38 किलोमीटर प्रति लीटर है लेकिन 2023 में इंजन को अपडेट किए जाने के बाद माइलेज बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। Bajaj Pulsar 220F 2023 Braking and Suspension System: ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कंपनी ने इसके फ्रंट में 280 एमएम का डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में 230 एमएम का डिस्क ब्रेक लगाया है जिसके साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। सस्पेंशन सिस्टम में बजाज ने इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में टू साइड शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सिस्टम को लगाया है। Also Read लेह लद्दाख जाना है मगर महंगी बाइक खरीदने का बजट नहीं है ? तो 60 हजार में यहां से खरीद सकते हैं Royal Enfield Himalayan आपको बताते चलें की बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने इस सेमी-फेयर्ड मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 220 एफ (Bajaj Pulsar 220F) को भारत के घरेलू मार्केट में साल 2007 में पेश किया था जिसके 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस बाइक की बिक्री निरंतर चालू है।

