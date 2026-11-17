बजाज ऑटो की लोकप्रिय पल्सर सीरीज की बाइक बजाज पल्सर 180 एक बार फिर भारतीय बाजार से बाहर होती नजर आ रही है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से इस मोटरसाइकिल को हटा दिया गया है। खास बात यह है कि अप्रैल 2026 में दोबारा लॉन्च होने के करीब छह महीने बाद ही इसे बंद किए जाने की खबर सामने आई है। इससे पहले भी कंपनी ने 2022 में इस बाइक को बंद कर दिया था। हालांकि, बजाज की ओर से अभी तक इसे बंद करने को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Bajaj Pulsar 180: 5 साल में दूसरी बार क्यों बंद हुई बाइक?

बजाज पल्सर 180 को पहली बार 2019 में बंद किया गया था। उस समय BS6 उत्सर्जन नियमों के लागू होने से पहले कंपनी ने इसे अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया था। इसके बाद 2021 में इसकी वापसी हुई, लेकिन अगस्त 2022 में कंपनी ने इसे फिर बंद कर दिया।

करीब चार साल बाद, अप्रैल 2026 में बजाज ने पल्सर 180 को दोबारा बाजार में उतारा। इसे कंपनी की क्लासिक पल्सर रेंज में जगह दी गई थी और इसका मुकाबला टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 से माना जा रहा था। लेकिन अब कंपनी की वेबसाइट पर यह बाइक दिखाई नहीं दे रही है।

Bajaj Pulsar 180 की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही?

पल्सर 180 को दोबारा लॉन्च करने का मकसद 180cc सेगमेंट में बजाज की मौजूदगी मजबूत करना और टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 को टक्कर देना माना जा रहा था। हालांकि, वेबसाइट से बाइक हटाए जाने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे कंपनी की उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं मिले होंगे।

ध्यान देने वाली बात है कि बजाज ने बिक्री कम रहने को बंद करने की आधिकारिक वजह नहीं बताया है। इसलिए कम मांग को संभावित कारण माना जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी ने इस मॉडल के भविष्य को लेकर भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

Bajaj Pulsar 180 की कीमत कितनी थी?

बंद किए जाने की खबर सामने आने से पहले बजाज पल्सर 180 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1.22 लाख रुपये थी। यह अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 से करीब 4,000 रुपये सस्ती थी।

क्या अब भी खरीद सकते हैं Bajaj Pulsar 180?

अगर आप इस बाइक को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने नजदीकी बजाज डीलर से उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट से हटने के बावजूद कुछ डीलरशिप पर बचा हुआ स्टॉक मिल सकता है। हालांकि, इसकी उपलब्धता शहर और डीलर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।