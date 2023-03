Bajaj Chetak Premium Edition 2023: खरीदने से पहले जरूर जान लें, बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 की 10 बड़ी बातें

Bajaj Chetak Premium Edition 2023 अपने पुराने वेरिएंट के करीब 30 हजार रुपये ज्यादा कीमत वाला है।

Bajaj Chetak Premium Edition 2023 में कंपनी ने फुल स्टील बॉडी को दिया है। (फोटो- BAJAJ)

Bajaj Auto इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहा है जिसमें कंपनी ने हाल ही में अपने इकलौते इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक का नया एडिशन लॉन्च किया है जिसे बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 (Bajaj Chetak Premium Edition 2023) नाम दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने नए डिजाइन कई फीचर्स अपडेट के साथ मार्केट में उतारा है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 highlights Bajaj Chetak Premium Edition 2023 Price: बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,51,910 रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम, बेंगलुरु) के साथ लॉन्च किया है। बजाज चेतक का ये नया अवतार अपने पुराने करीब 30 हजार रुपये महंगा है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 booking process: बजाज ऑटो ने इस चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 के लिए बुकिंग विंडो ओपन कर दी है। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इस स्कूटर को बुक कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार, बजाज चेतक 2023 की डिलीवरी प्रोसेस को अप्रैल 2023 के बाद शुरू किया जाएगा। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 special and new: बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 की खास बातों में जिस पर सबसे पहले ध्यान जाता है वो है इसकी बॉडी जिसे कंपनी ने मेटल का बनाया है ये बॉडी दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और मजबूत है। इसके डिजाइन को अपडेट करते हुए कंपनी ने इसे स्लीक डिजाइन के साथ पेश किया है जिसके साथ डुअल टोन वाली सीट, बॉडी कलर रियर व्यू मिरर, सैटिन ब्लैक ग्रैब रेल और मैचिंग पिलियन फुटरेस्ट कास्टिंग जैसे कॉस्मेटिक अपडेट मिलते हैं। हेडलैंप केसिंग, ब्लिंकर्स और सेंट्रल ट्रिम एलिमेंट्स अब चमकदार चारकोल ब्लैक और ऑल कलर एलसीडी डिस्प्ले को दिया गया है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 battery pack and motor: बजाज ऑटो ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 kWh क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है जिसके साथ 3.8 kW क्षमता वाली इलेक्ट्रिक हब मोटर को जोड़ा गया है। यह बैटरी और मोटर पैक मिलकर 16 एनएम की पावर जनरेट करता है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 battery charging: बजाज चेतक की बैटरी चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने पर ये बैटरी पैक 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। कंपनी की तरफ से इस बैटरी पैक पर 3 साल या 50 हजार किलोमीटर की वारंटी मिलती है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 Range and top Speed: बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 की रेंज की बात करें तो कंपनी के अनुसार, ये स्कूटर सिंगल चार्ज पर 95 किलोमीटर (ईको मोड) की रेंज देता है। स्पोर्ट्स मोड में चलाने पर ये रेंज 85 किलोमीटर की हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 Braking system: बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन 2023 के ब्रेकिंग सिस्टम में कंपनी ने फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक लगाया है। इसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 suspension system: चेतक प्रीमियम एडिशन के सस्पेंशन में कंपनी ने इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक टाइप सिंगल हाइड्रोलिक फोर्क और रियर में स्प्रिंग बेस्ड शॉक एब्जॉर्बर को लगाया गया है। Bajaj Chetak Premium Edition 2023 Features: बजाज चेतक प्रीमियम एडिशन में मिलने वाले फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जिंग प्वाइंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फुल कलर एलसीडी डिस्प्ले, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जियो फेंसिंग, ओटीए, टेंपर अलर्ट, लोकेट योर चेतक और अंडर सीट 18 लीटर स्टोरेज, एलईडी हेड लाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैंप जैसे फीचर्स शामिल हैं। Bajaj Chetak Premium Edition 2023: बजाज ऑटो के वर्तमान में 60 से ज्यादा शहरों में नेटवर्क मौजूद है जिसे बढ़ाते हुए कंपनी 85 शहरों में अपने 100 से ज्यादा स्टोर को स्थापित करेगी। Also Read बस 11 हजार रुपये देकर मिल सकता है रिमोट से स्टार्ट होने वाला होंडा एक्टिवा 6जी एच स्मार्ट, ये रहा पूरा प्लान

