Ampere Primus Review: स्पीड, डिजाइन फीचर्स और परफॉर्मेंस में कैसा है एम्पीयर प्राइमस, खरीदने से पहले यहां पढ़ें फर्स्ट राइड रिव्यू

Ampere Primus को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इसकी कीमत से लेकर इसके फीचर्स तक हर पहलू की ऑरिजनल रिव्यू रिपोर्ट।

Ampere Primus First Ride Review में इसके डिजाइन से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक हर पहलू की अच्छी तरह जांच की गई है।

Ampere ने अपने लेटेस्ट प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर (Primus electric scooter) को 1.10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है। एम्पीयर प्राइमस का मुकाबला बजाज चेतक, ओला एस 1, एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ होता है। हालांकि, यह स्कूटर 110cc कैटेगरी में अन्य ICE स्कूटरों के बीच भी फिट बैठता है। हमारी टीम ने इस स्कूटर का रिव्यू किया है जिसमें आप जानेंगे कीमत, रेंज, फीचर्स सहित तमाम मोर्चों पर ये स्कूटर कैसी पोजीशन हासिल करता है। Ampere Primus review की शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और लुक्स के साथ इस सेगमेंट में एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। पहली नज़र में, एम्पीयर प्राइमस किसी भी अन्य स्कूटर से अलग नहीं दिखता है, हालांकि, करीब से देखने पर आपको इसकी डिटेल दिखाई देने लगती है। Ampere Primus:डिजाइन कैसा है ? ईवी निर्माता ने आर्कटिक टर्न से इंस्पिरेशन ली है, जो एक पतला पक्षी है जो अपनी लंबी प्रवासी आदत के लिए जाना जाता है। डिजाइन थीम टर्न सिग्नल्स के बीच और साथ ही पीछे के हिस्से की ओर एंगुलर विंग डिजाइन के साथ सामने दिखाई देती है। प्राइमस के ओवरऑल स्टाइल को दिखाने के लिए एलईडी हैडलाइट्स, टर्न सिग्नल और अच्छी तरह से सेंट्रलाइज टेल लैंप मिलती है जिसके साथ मिलने वाली फिनिश के चलते यह बाकियों से अलग दिखना शुरू हो जाता है। Ampere Primus design Ampere Primus: राइड क्वालिटी कैसी है ? राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दो पहलू हैं जो इस सेगमेंट में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। हालांकि, एम्पीयर प्राइमस ने इस मामले में एक अच्छा बैलेंस बनाया है जिसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी आश्चर्यजनक रूप से स्टेबल राइड प्रदान करता है। सस्पेन्शन को थोड़ा हार्ड साइड पर सेट किया गया है, लेकिन यह झटकों को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करने का मैनेजमेंट लिए हुए है। यह स्कूटर टारगेट सेगमेंट में कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी पर फोकस नहीं करता है लेकिन यह जानना आपको निश्चिंत करता है कि प्राइमस अच्छी तरह से बना हुआ है। हालांकि, थोड़ी तेज रफ्तार से चलने पर आपको तुरंत याद आता है कि प्राइमस को केवल ड्रम ब्रेक के साथ पेश किया गया है। इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील में ड्रम ब्रेक लगाए गए हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं लेकिन, एम्पियर अगर इसके फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक देता तो ब्रेकिंग सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो सकता था। Ampere Primus: इंजन स्पेसिफिकेशन और पर्फोर्मेंस Engine specifications and performance राइड क्वालिटी की बात करें तो प्राइमस में दिया गया 3KWh बैटरी पैक स्कूटर को 92 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक ले जाता है, जबकि कंपनी 107 किमी की रेंज का दावा करती है। प्राइमस में तीन राइडिंग मोड मिलते हैं: इको, सिटी और पावर। इको मोड में स्कूटर की टॉप स्पीड 42 किमी प्रति घंटे है तो सिटी मोड में स्पीड 62 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड मिलती है। पावर मोड में स्कूटर 92 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है। इसके अलावा यह स्कूटर 4.2 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। एम्पीयर का कहना है कि प्राइमस को रेगुलर चार्जर से 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि क्विक चार्जर से इसे 2.5 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। हमें रेंज और चार्जिंग समय के बारे में तब और पता चलेगा जब हमारे पास कई राउंड के माध्यम से बैटरी पैक को चलाने के लिए स्कूटर होगा। इसके अलावा, आज बिक्री पर अधिकांश ईवी के विपरीत, प्राइमस को एक मिड-माउंटेड 4kW मोटर मिलती है जो बेल्ट ड्राइव के माध्यम से पिछले पहिये को शक्ति प्रदान करती है। यह ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी-कभी हतोत्साहित कर सकता है क्योंकि प्राइमस तेजी लाने में पीछे नहीं है, लेकिन इसे बेहतर दक्षता के साथ कम करने की जरूरत है। Ampere Primus: टूल्स क्या मिलते हैं ? Ampere Primus Equipment एम्पीयर प्राइमस में सबसे पहली चीज पुराने जमाने का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। राइडर को स्पीड, बैटरी डिस्चार्ज का डिस्टेंस, बचा हुआ बैटरी चार्ज और सभी आवश्यक वार्निंग लाइट्स से पता चलता है। इसका कंसोल सरल है जिसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। इसके प्रतिस्पर्धियों के पास पाए जाने वाले कई विकल्प इसमें नहीं मिलते हैं जिसमें फोन कॉल, मैसेज, म्यूजिक और स्पीकर शामिल हैं। Also Read Aera electric motorcycle Pre booking: 17 मई से 25 शहरों और जिलों में शुरू होगी एरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की प्री-बुकिंग यह कुछ ग्राहकों को निराश कर सकता है लेकिन हमारी राय में, कभी-कभी सिंपलीसिटी काफी महत्वपूर्ण होती है, और यह उसी सिंपल सिटी का एक उदाहरण है। हालांकि, एक खामी है – कंसोल इतना डेटा प्रदान करता है कि यह राइडर को डिस्टर्ब कर सकता है। उदाहरण के लिए, दो बार कई अलग-अलग नंबरों के साथ डिटेल शो होना। एम्पीयर का कहना है कि यह कंसोल थोड़ा सुस्त एडिशन है, लेकिन वह स्पीड, यात्रा, बैटरी चार्ज और खाली करने की दूरी दिखाने के लिए एक साधारण क्लस्टर है। Ampere Primus Boot Space प्राइमस में अंडर सीट 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो सामान ले जाने के लिए पर्याप्त है। इसमें एक फुल फेस हेलमेट रखा जा सकता है। इसके अलावा, फ्रंट में एक स्टोरेज विकल्प भी है, जो छोटे सामान जैसे मोबाइल फोन, वॉलेट, कार्ड आदि को ले जाने के लिए पर्याप्त है। Also Read Hero Splendor Plus Vs Honda Shine 100: कीमत, इंजन, माइलेज में कौन है आपके लिए फायदे का सौदा, कंपेयर रिपोर्ट के जरिए खुद करें फैसला Ampere Primus: क्या आपको एक खरीदना चाहिए? कुल मिलाकर, एम्पीयर प्राइमस एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो परिवारों के लिए प्रदर्शन, लुक्स और रेंज के बीच सही संतुलन प्रदान करता है। बजट में अधिक व्यावहारिकता की पेशकश करते हुए युवा पीढ़ी को लुभाने के लिए इसमें पर्याप्त आकर्षण है। Ampere Primus Braking System हालांकि, इस स्कूटर की परफॉर्मेंस और आकर्षण को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐड-ऑन जैसे डिस्क ब्रेक, और कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, कुल मिलाकर, यदि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं, तो एम्पीयर प्राइमस एक ऐसा विकल्प है जिसपर आपको आपको विचार करना चाहिए।

