हुंडई अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा को अब अगली पीढ़ी के लिए बड़े बदलावों के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 2027 हुंडई क्रेटा (2027 Hyundai Creta) को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मनाली की पहाड़ियों में नजर आई टेस्ट कार की नई तस्वीरों से इसके अलॉय व्हील, ग्रिल और डोर हैंडल के डिजाइन की झलक मिली है। नई क्रेटा के मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी और आधुनिक होने की उम्मीद है।

नई क्रेटा को मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़े बदलावों के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। इसका डिजाइन ज्यादा बॉक्सी हो सकता है, जबकि केबिन में भी नए फीचर्स और आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके सभी फीचर्स, कीमत और इंजन से जुड़ी जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है।

2027 Hyundai Creta का डिजाइन होगा ज्यादा दमदार

नई क्रेटा की टेस्टिंग तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान इसके नए अलॉय व्हील डिजाइन ने खींचा है। इनका लुक पहले देखे गए टेस्ट मॉडल से अलग और स्पोर्टियर दिखाई देता है। इसके अलावा एसयूवी में बॉक्सी फ्रंट ग्रिल दी जा सकती है, जिसमें आयताकार डिजाइन वाले एलिमेंट नजर आते हैं।

नई क्रेटा में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें ऊपर की तरफ एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRL) और नीचे मुख्य हेडलैंप दिए जा सकते हैं। पीछे की तरफ तीन हिस्सों में बंटी एलईडी टेललाइट्स दिखाई दी हैं।

टेस्टिंग मॉडल में फ्लश-टाइप डोर हैंडल भी नजर आए हैं। इसके अलावा ORVM यानी बाहरी रियर-व्यू मिरर में कैमरा पॉड दिखाई दिया, जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ ग्रिल के बीच में रडार सेंसर भी देखा गया है, जिससे एसयूवी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलने की संभावना है।

पहले से बड़ी हो सकती है नई हुंडई क्रेटा 2027

2027 हुंडई क्रेटा को नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। यही प्लेटफॉर्म किआ सेल्टोस में भी इस्तेमाल किया जाता है। नए प्लेटफॉर्म की मदद से एसयूवी के आकार में बढ़ोतरी और केबिन में ज्यादा जगह मिलने की संभावना है।

नई क्रेटा को हुंडई की एसयूवी रेंज में पहले से अधिक प्रीमियम जगह मिल सकती है। कंपनी इसके जरिए किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, निसान टेक्टॉन और अन्य मिडसाइज SUVs को टक्कर देने की तैयारी कर सकती है। हालांकि, नई क्रेटा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस के आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

क्रेटा 2027 के केबिन में मिलेगा नया इंफोटेनमेंट सिस्टम

नई क्रेटा के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसका केबिन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाला हो सकता है।

विदेश में टेस्टिंग के दौरान देखे गए एक मॉडल में बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिखाई दिया था। यह हुंडई के नए पीलिओस कनेक्ट सिस्टम पर आधारित हो सकता है। इसके साथ पतला डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलने की संभावना है।

पहली बार मिल सकता है क्रेटा को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन

नई हुंडई क्रेटा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन जोड़े जाने की संभावना है। यह इंजन सेटअप किआ सेल्टोस के साथ साझा किया जा सकता है और मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा क्रेटा के पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प भी जारी रहने की उम्मीद है।

कब लॉन्च होगी 2027 Hyundai Creta?

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी लॉन्चिंग 2027 के मध्य तक हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक कोई निश्चित लॉन्च तारीख घोषित नहीं की है।

2027 Hyundai Creta की कीमत क्या होगी ?

नई क्रेटा की कीमत मौजूदा मॉडल से अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें नया प्लेटफॉर्म, अपडेटेड डिजाइन और अतिरिक्त तकनीक मिलने की संभावना है। फिलहाल मौजूदा Creta की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.79 लाख रुपये से शुरू होकर 19.95 लाख रुपये तक जाती है, जिसमें क्रेटा एन लाइन भी शामिल है।

2027 Hyundai Creta का मुकाबला किससे होगा ?

नई क्रेटा का मुकाबला भारतीय बाजार में किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, निसान टेक्टॉन, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी मिडसाइज एसयूवी से होगा। मजबूत हाइब्रिड ऑप्शन आने पर इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारूति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली दूसरी एसयूवी से भी हो सकता है।