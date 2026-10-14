Toyota Glanza Facelift 2026: टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। New Toyota Glanza की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। ग्लैंजा के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं और इसमें नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा, नई ग्लैंजा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

Toyota Glanza Facelift 2026: कीमत और वेरिएंट

नई टोयोटा ग्लैंजा को पांच ट्रिम्स में पेश किया गया है, जिसमें E, S, G, V और V (O) शामिल हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। अलग-अलग वेरिएंट और गियरबॉक्स के हिसाब से कीमत में बदलाव होगा।

डिटेल जानकारी कार का नाम Toyota Glanza Facelift 2026 शुरुआती कीमत 6.99 लाख (एक्स-शोरूम) वेरिएंट E, S, G, V, V (O) पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल पावर 83 hp पेट्रोल टॉर्क 112 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल और AMT CNG विकल्प उपलब्ध प्रमुख नए फीचर्स वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, ADAS

नया फ्रंट डिजाइन और बदले हुए एक्सटीरियर

2026 Toyota Glanza Facelift में सबसे ज्यादा बदलाव कार के फ्रंट हिस्से में किए गए हैं। इसमें नई डिजाइन वाली ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर मिलता है। ग्रिल पर हनीकॉम्ब पैटर्न और क्रोम फिनिश कार को पहले से अलग लुक देते हैं।

इसके अलावा, फ्रंट फॉग लैंप की डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील और शार्क-फिन एंटीना भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, कंपनी ने ग्लैंजा की पहचान बरकरार रखते हुए इसके फ्रंट लुक को नया बनाने की कोशिश की है।

वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर

नई ग्लैंजा के केबिन का लेआउट पहले जैसा रखा गया है लेकिन फीचर्स लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। गर्म मौसम में वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर और आगे बैठने वाले यात्री के आराम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।

कार में वायरलेस चार्जिंग के अलावा पहले से मौजूद टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, वेरिएंट के अनुसार फीचर्स की उपलब्धता अलग हो सकती है।

ADAS से बढ़ेगी सेफ्टी

2026 Toyota Glanza Facelift का एक बड़ा आकर्षण इसका ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है। यह तकनीक ड्राइविंग के दौरान कुछ परिस्थितियों में ड्राइवर को चेतावनी देने और सहायता करने के लिए तैयार की गई है।

ADAS के तहत अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीप असिस्ट जैसे फंक्शन शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा, कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर भी दिए जाने की जानकारी है।

नया 1.2-लीटर इंजन से कितनी पावर मिलेगी ?

टोयोटा ने नई ग्लैंजा में पुराने 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह नया Z12E 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया है। कंपनी का फोकस बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पर है।