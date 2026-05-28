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2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE Updates: भारत में हैचबैक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली टाटा मोटर्स आज यानी 28 मई को अपनी नई 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट (2026 Tata Tiago Facelift) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर रही है। लॉन्च से पहले कंपनी इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की झलक दिखा चुकी है। नई टियागो फेसलिफ्ट में कई बड़े कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि सीएनजी एएमटी वेरिएंट में सेगमेंट-फर्स्ट पैडल शिफ्टर्स दिए जाएंगे, जो इसे अपने मुकाबले की कारों से अलग बनाएंगे।

2026 Tata Tiago Facelift Interior: पहले से ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक

नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट के केबिन को पूरी तरह मॉडर्न लुक दिया गया है। इसमें अब दो फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन देखने को मिलेंगी। कार में बड़ा 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ पुरानी LCD यूनिट की जगह नया फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा गया है, जिससे केबिन का प्रीमियम फील काफी बढ़ गया है। डैशबोर्ड को भी पूरी तरह रिडिजाइन किया गया है। अब इसमें पुरानी कर्व्ड डिजाइन की जगह लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट मिलता है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट में मिलेंगे ये नए फीचर्स

नई 2026 Tata Tiago Facelift में कई प्रीमियम फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, दो वायरलेस चार्जिंग पैड, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रोटरी गियर सेलेक्टर
नया फ्लोटिंग एसी कंट्रोल पैनल, डुअल-टोन ब्लैक-ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, नए एसी वेंट्स और ग्लॉस ब्लैक सेंटर कंसोल शामिल हैं। हालांकि, अपडेटेड मॉडल में कुछ फीचर्स हटाए भी गए हैं, जिनमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल हैं।

CNG AMT में मिलेगा सेगमेंट-फर्स्ट Paddle Shifter

नई Tata Tiago CNG फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका AMT वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स मिलना है। यह फीचर इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा। यह फीचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा स्पोर्टी और सुविधाजनक बनाएगा।

एक्सटीरियर में भी दिखेंगे बड़े बदलाव

नई टियागो फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें नया फ्रंट और रियर बंपर, नए LED हेडलैंप्स, नई LED टेललैंप्स, कनेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट बैंड, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इन अपडेट्स से कार पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न नजर आती है।

इंजन और पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर नई टियागो में कोई बदलाव नहीं होगा।

पेट्रोल इंजन:
1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
पावर: 86hp

CNG वर्जन:
पावर: 75.5hp

ट्रांसमिशन विकल्प:

5-स्पीड मैनुअल
5-स्पीड AMT

इसके अलावा कंपनी का डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप और डायरेक्ट स्टार्ट-इन-CNG फीचर भी बरकरार रहेगा।

कीमत कितनी बढ़ सकती है?

फेसलिफ्ट अपडेट के बाद नई टाटा टियागो की कीमत में करीब ₹20,000 से ₹30,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मौजूदा मॉडल की कीमत:
4.60 लाख से 7.68 लाख (एक्स-शोरूम)

CNG वेरिएंट की मौजूदा कीमत:
5.54 लाख से 7.92 लाख (एक्स-शोरूम)

इन कारों से होगा मुकाबला

लॉन्च के बाद नई 2026 Tata Tiago Facelift का मुकाबला मारुति सुजुकी सेलेरियो, मारुति सुजुकी वैगनआर और हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस जैसी पॉपुलर हैचबैक कारों से होगा।

Live Updates
10:45 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: शुरुआती कीमत क्या हो सकती है?

ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई Tata Tiago Facelift की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹4.80 लाख हो सकती है। टॉप वेरिएंट की कीमत ₹8 लाख के आसपास जा सकती है। CNG वेरिएंट की कीमत अलग होगी।

10:40 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी

नई टियागो फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से करीब ₹20,000 से ₹30,000 ज्यादा हो सकती है। अतिरिक्त फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के कारण यह बढ़ोतरी संभव है। हालांकि कंपनी इसे प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश करेगी।

10:35 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: डुअल सिलेंडर CNG सेटअप रहेगा बरकरार

Tata Motors अपनी स्पेस-सेविंग डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी को नई टियागो फेसलिफ्ट में भी जारी रखेगी। इससे बूट स्पेस बेहतर बना रहता है। CNG खरीदारों के लिए यह एक बड़ा फायदा है। यह फीचर टियागो को अन्य CNG हैचबैक से अलग बनाता है।

10:30 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: इंजन में नहीं होगा बदलाव

नई टियागो फेसलिफ्ट के इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन 86hp की पावर जनरेट करता है। CNG वर्जन में पावर 75.5hp रहेगी। इंजन पहले की तरह भरोसेमंद प्रदर्शन देगा।

10:25 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड

नई Tata Tiago में दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए जाएंगे। यह फीचर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी होगा जो एक साथ दो स्मार्टफोन चार्ज करना चाहते हैं। इस सेगमेंट में ऐसा फीचर काफी अनोखा है। यह कार को ज्यादा प्रैक्टिकल और मॉडर्न बनाता है।

10:20 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: 360 डिग्री कैमरा बनेगा गेमचेंजर

नई टियागो फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा मिलने की उम्मीद है। यह फीचर पार्किंग और तंग जगहों पर कार चलाने में काफी मददगार साबित होगा। इस सेगमेंट की हैचबैक में यह फीचर बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ग्राहकों को प्रीमियम कार जैसा अनुभव मिलेगा। यह टियागो की बड़ी USP बन सकता है।

10:15 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: CNG AMT में मिलेगा पैडल शिफ्टर

नई Tata Tiago CNG AMT का सबसे बड़ा आकर्षण पैडल शिफ्टर्स होंगे। यह फीचर इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स से ड्राइवर को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्पोर्टी बनेगा। CNG कारों में ऐसा फीचर मिलना इसे खास बनाता है। इससे टियागो CNG अपने मुकाबले की कारों पर बढ़त बना सकती है।

10:10 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहली बार

नई टियागो फेसलिफ्ट में पहली बार फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यह पुराने LCD डिस्प्ले की जगह लेगा। इसमें स्पीड, माइलेज, ट्रिप डेटा और अन्य ड्राइविंग जानकारी ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखेगी। डिजिटल डिस्प्ले कार को ज्यादा हाई-टेक अनुभव देगा। यह अपडेट युवा खरीदारों को खास तौर पर आकर्षित करेगा।

10:05 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: 10.25 इंच टचस्क्रीन होगी खास

नई Tata Tiago Facelift में बड़ा 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। यह सिस्टम बेहतर टच रिस्पॉन्स और नए कनेक्टेड फीचर्स के साथ आएगा। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। बड़ी स्क्रीन के कारण डैशबोर्ड ज्यादा प्रीमियम लगेगा। यह फीचर इस सेगमेंट में टियागो को मजबूत बढ़त दे सकता है।

10:00 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: इंटीरियर हुआ पूरी तरह हाई-टेक

नई टियागो फेसलिफ्ट का केबिन अब ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आएगा। कार में नया लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है। इसके साथ फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे ले जाते हैं। ग्लॉस ब्लैक फिनिश और नए एसी वेंट्स केबिन को ज्यादा अपमार्केट फील देते हैं। सीट अपहोल्स्ट्री को भी अपडेट किया गया है। यह बदलाव कार को युवा ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएंगे।

09:55 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: डिजाइन में दिखेंगे बड़े बदलाव

नई Tata Tiago Facelift के एक्सटीरियर में कई अहम अपडेट किए गए हैं। इसमें नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड ग्रिल, नए LED हेडलैंप्स और रिडिजाइन टेललैंप्स देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ कॉन्ट्रास्ट कनेक्टिंग स्ट्रिप इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देगी। नए अलॉय व्हील्स कार की साइड प्रोफाइल को और आकर्षक बनाएंगे। कंपनी ने डिजाइन को ज्यादा शार्प और प्रीमियम बनाने पर फोकस किया है। इससे टियागो पहले से ज्यादा फ्रेश और स्टाइलिश दिखाई देगी। लॉन्च के बाद इसका डिजाइन ग्राहकों को काफी आकर्षित कर सकता है।

09:47 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: क्या मिलेंगे नए फीचर्स

इसमें प्रीमियम केबिन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लोटिंग टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। ग्राहकों को आज इसकी कीमत और वेरिएंट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। यह फेसलिफ्ट मॉडल एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। लॉन्च इवेंट पर ऑटो इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं।

09:44 (IST) 28 May 2026

2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE: आज लॉन्च होगी टाटा टियागो फेसलिफ्ट

Tata Motors आज भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Tata Tiago Facelift लॉन्च करने जा रही है। कंपनी पहले ही कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक दिखा चुकी है। नई टियागो में कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे।