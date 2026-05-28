2026 Tata Tiago Facelift Launch LIVE Updates: भारत में हैचबैक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली टाटा मोटर्स आज यानी 28 मई को अपनी नई 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट (2026 Tata Tiago Facelift) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर रही है। लॉन्च से पहले कंपनी इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की झलक दिखा चुकी है। नई टियागो फेसलिफ्ट में कई बड़े कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि सीएनजी एएमटी वेरिएंट में सेगमेंट-फर्स्ट पैडल शिफ्टर्स दिए जाएंगे, जो इसे अपने मुकाबले की कारों से अलग बनाएंगे।

2026 Tata Tiago Facelift Interior: पहले से ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक

नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट के केबिन को पूरी तरह मॉडर्न लुक दिया गया है। इसमें अब दो फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन देखने को मिलेंगी। कार में बड़ा 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ पुरानी LCD यूनिट की जगह नया फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा गया है, जिससे केबिन का प्रीमियम फील काफी बढ़ गया है। डैशबोर्ड को भी पूरी तरह रिडिजाइन किया गया है। अब इसमें पुरानी कर्व्ड डिजाइन की जगह लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट मिलता है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट में मिलेंगे ये नए फीचर्स

नई 2026 Tata Tiago Facelift में कई प्रीमियम फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, दो वायरलेस चार्जिंग पैड, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रोटरी गियर सेलेक्टर

नया फ्लोटिंग एसी कंट्रोल पैनल, डुअल-टोन ब्लैक-ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, नए एसी वेंट्स और ग्लॉस ब्लैक सेंटर कंसोल शामिल हैं। हालांकि, अपडेटेड मॉडल में कुछ फीचर्स हटाए भी गए हैं, जिनमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल हैं।

CNG AMT में मिलेगा सेगमेंट-फर्स्ट Paddle Shifter

नई Tata Tiago CNG फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका AMT वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स मिलना है। यह फीचर इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा। यह फीचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा स्पोर्टी और सुविधाजनक बनाएगा।

एक्सटीरियर में भी दिखेंगे बड़े बदलाव

नई टियागो फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें नया फ्रंट और रियर बंपर, नए LED हेडलैंप्स, नई LED टेललैंप्स, कनेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट बैंड, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इन अपडेट्स से कार पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न नजर आती है।

इंजन और पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर नई टियागो में कोई बदलाव नहीं होगा।

पेट्रोल इंजन:

1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

पावर: 86hp

CNG वर्जन:

पावर: 75.5hp

ट्रांसमिशन विकल्प:

5-स्पीड मैनुअल

5-स्पीड AMT

इसके अलावा कंपनी का डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप और डायरेक्ट स्टार्ट-इन-CNG फीचर भी बरकरार रहेगा।

कीमत कितनी बढ़ सकती है?

फेसलिफ्ट अपडेट के बाद नई टाटा टियागो की कीमत में करीब ₹20,000 से ₹30,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मौजूदा मॉडल की कीमत:

4.60 लाख से 7.68 लाख (एक्स-शोरूम)

CNG वेरिएंट की मौजूदा कीमत:

5.54 लाख से 7.92 लाख (एक्स-शोरूम)

इन कारों से होगा मुकाबला

लॉन्च के बाद नई 2026 Tata Tiago Facelift का मुकाबला मारुति सुजुकी सेलेरियो, मारुति सुजुकी वैगनआर और हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस जैसी पॉपुलर हैचबैक कारों से होगा।

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