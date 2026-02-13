2026 Tata Punch EV Facelift: भारतीय सड़कों पर 2026 की टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट बिना किसी कैमुफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स ने इसके फ्रंट डिजाइन की झलक दिखाई थी और अब सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से इसके रियर और साइड प्रोफाइल में हुए बदलाव भी स्पष्ट हो गए हैं।

नई पंच ईवी फेसलिफ्ट में अपडेटेड बंपर, नई LED लाइट बार और कुछ नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि, बैटरी और मोटर सेटअप में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

2026 Tata Punch EV Facelift: एक्सटीरियर डिजाइन अपडेट

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट फ्रंट लुक

नया और ज्यादा क्लीन फ्रंट बंपर डिजाइन

पुराने मॉडल में मौजूद ब्लैक ट्रिम और एयर इनटेक ब्रिज हटाया गया

रिवाइज्ड एयर डैम और स्किड प्लेट

Y-शेप LED DRLs और सेंटर चार्जिंग फ्लैप पहले जैसे

Punch EV फेसलिफ्ट का फ्रंट अब ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आता है।

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट साइड प्रोफाइल

साइड डिजाइन लगभग पहले जैसा

कुछ वेरिएंट्स में नए एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स की संभावना

नया ब्राउन और ब्राइट येलो कलर ऑप्शन

टेस्ट मॉडल Fearless Red डुअल-टोन (ब्लैक रूफ) में देखा गया

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट रियर डिजाइन

ICE मॉडल से ली गई नई LED लाइट बार

रियर बंपर डिजाइन ICE Punch फेसलिफ्ट जैसा

ज्यादा शार्प और वाइड लुक

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट बैटरी और मोटर: क्या रहेगा खास?

Punch EV फेसलिफ्ट मैकेनिकली मौजूदा मॉडल जैसी ही रहने की संभावना है।

बैटरी पैक पावर टॉर्क ARAI रेंज 25kWh 82hp 114Nm 265km 35kWh 122hp 190Nm 365km

फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर

DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

फेसलिफ्ट में रेंज फिगर में हल्का बदलाव संभव

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कीमत और मुकाबला

मौजूदा Punch EV की कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है।

फेसलिफ्ट वर्जन में स्टाइलिंग अपडेट और संभावित फीचर एडिशन के चलते कीमत में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

यह इलेक्ट्रिक SUV बाजार में Citroen की Citroen eC3 को टक्कर देती रहेगी।

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट संभावित फीचर्स (अनुमानित)

बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

360-डिग्री कैमरा

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

मल्टीपल ड्राइव मोड

2026 Tata Punch EV Facelift: संभावित लॉन्च टाइमलाइन

उम्मीद है कि Tata Motors इसे 2026 की पहली छमाही में लॉन्च कर सकती है। त्योहारों के सीजन से पहले इसकी एंट्री संभावित है।

2026 Tata Punch EV Facelift FAQs

Q1. 2026 Tata Punch EV फेसलिफ्ट कब लॉन्च होगी?

A. संभावना है कि यह 2026 की पहली छमाही में लॉन्च की जाएगी।

Q2. क्या नई Punch EV में नई बैटरी मिलेगी?

A. नहीं, इसे 25kWh और 35kWh बैटरी पैक के साथ ही पेश किए जाने की उम्मीद है।

Q3. Punch EV फेसलिफ्ट की रेंज कितनी होगी?

A. मौजूदा मॉडल की तरह 265km (25kWh) और 365km (35kWh) रेंज मिलने की संभावना है।

Q4. क्या कीमत बढ़ेगी?

A. हां, फेसलिफ्ट अपडेट्स के कारण कीमत में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

Q5. Punch EV का मुकाबला किन कारों से है?

A. मुख्य मुकाबला Citroen eC3 से है।