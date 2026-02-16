Brezza Facelift 2026: मारुति सुजुकी 2026 में अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूव ब्रेजा का बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है। हालिया स्पाई शॉट्स में पेट्रोल वेरिएंट का टेस्ट म्यूल देखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स बताया जा रहा है। अगर यह सच साबित होता है, तो यह मौजूदा मारुति लाइनअप में पहली कार होगी जो 5-स्पीड की जगह 6-स्पीड मैनुअल के साथ आएगी।

पहली बार मिलेगा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स?

फिलहाल भारत में बिकने वाली अधिकतर मारुति कारें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं। 2018 में कंपनी ने 6-स्पीड मैनुअल पर शिफ्ट होने की योजना बनाई थी, लेकिन वह लागू नहीं हो पाई।

नई Brezza में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने से:

हाईवे पर बेहतर क्रूज़िंग

बेहतर माइलेज

स्मूद ड्राइविंग अनुभव

कम इंजन RPM पर बेहतर रिफाइनमेंट

जैसे फायदे मिल सकते हैं।

क्या आएगा नया 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन?

मौजूदा Brezza में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (99 bhp, 137.1 Nm) मिलता है। वहीं CNG वर्जन में यह 87 bhp और 121.5 Nm देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन पर आधारित टर्बो पेट्रोल यूनिट ला सकती है।

संभावित फायदे:

1200cc से कम इंजन पर कम GST स्लैब का फायदा

बेहतर परफॉर्मेंस

टर्बो-पेट्रोल प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर

यह इंजन कंपनी की नई पीढ़ी की कारों जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट और मारुति सुजुकी डिजायर के 1.2L प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन ज्यादा पावर आउटपुट के साथ।

CNG वर्जन में बड़ा बदलाव

2026 Brezza CNG में कंपनी नया अंडरबॉडी S-CNG लेआउट दे सकती है, जो पहले Victoris मॉडल में देखा गया था।

क्या होगा फायदा?

बूट स्पेस में बड़ा सुधार

बेहतर वजन संतुलन

सिंगल अंडरफ्लोर टैंक सेटअप

हालांकि, स्पेयर व्हील हटाया जा सकता है।

इंटीरियर और फीचर्स अपडेट

स्पाई शॉट्स में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा गया है।

संभावित फीचर्स:

10.1-इंच टचस्क्रीन (वर्तमान 9-इंच की जगह)

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

360-डिग्री कैमरा

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ADAS फीचर्स (संभावित)

6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड)

मारुति सुरक्षा के लिहाज से भी Brezza को और मजबूत बना सकती है, ताकि यह सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके।

संभावित लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

कई टेस्ट म्यूल बिना कैमुफ्लाज के देखे गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्च 2026 की पहली छमाही में हो सकता है।

संभावित कीमत:

शुरुआती कीमत: 8.5 लाख (एक्स-शोरूम)

टर्बो वेरिएंट: 10–12 लाख के बीच

(कीमतें अनुमानित हैं)

मुकाबला किनसे होगा?

नई Brezza का मुकाबला टाटा नेक्सोन, हुंडई वेन्यू, किआ सोने और महिंद्रा एक्सयूवी300 के साथ होगा। अगर 1.2L टर्बो और 6-स्पीड मैनुअल आता है, तो Brezza की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर हो सकते हैं।

2026 Maruti Brezza Facelift FAQ

Q1. 2026 Brezza कब लॉन्च होगी?

A. संभावना है कि इसे 2026 की पहली या दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

Q2. क्या Brezza में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा?

A. स्पाई शॉट्स के अनुसार, 6-स्पीड मैनुअल का परीक्षण चल रहा है और यह पहली बार Brezza में मिल सकता है।

Q3. क्या नया 1.2L टर्बो इंजन आएगा?

A. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिससे बेहतर पावर और कम GST का फायदा मिलेगा।

Q4. CNG वेरिएंट में क्या नया होगा?

A. नया अंडरबॉडी S-CNG लेआउट मिलेगा, जिससे बूट स्पेस बेहतर होगा।

Q5. क्या कीमत बढ़ेगी?

A. नए फीचर्स और इंजन अपडेट के चलते कीमत में मामूली बढ़ोतरी संभव है।

Jansatta Auto Expert Conclusion

2026 Brezza फेसलिफ्ट सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट नहीं बल्कि मैकेनिकल रूप से भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और संभावित 1.2L टर्बो इंजन इसे सेगमेंट में और मजबूत बना सकते हैं। अगर ये बदलाव प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं, तो Brezza एक बार फिर सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित हो सकती है।