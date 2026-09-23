2026 Mahindra Thar OG: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय 3-डोर ऑफ-रोड एसयूवी को नए Thar OG नाम के साथ लॉन्च कर दिया है। नई थार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने कीमत की शुरुआती सीमा को बरकरार रखते हुए इस बार प्लेटफॉर्म, सस्पेंशन, इंजन, सेफ्टी और फीचर्स में कई अहम बदलाव किए हैं। नई थार ओजी की डिलीवरी 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।

नई थार को AXT, LXT और ZXT तीन ट्रिम में पेश किया गया है। टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत 18.99 लाख रुपये तक जाती है। खास बात यह है कि 2.2-लीटर डीजल इंजन को अब RWD कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध कराया गया है।

Mahindra Thar OG Price: कितनी है कीमत?

महिंद्रा ने Thar OG की इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी है। पूरी रेंज में कीमतें 18.99 लाख रुपये तक जाती हैं। कंपनी के मुताबिक ये इंट्रोडक्टरी कीमतें 30 नवंबर 2026 तक डिलीवर होने वाली गाड़ियों पर लागू हैं।

वेरिएंट इंजन/ड्राइवट्रेन एक्स-शोरूम कीमत एएक्सटी 1.5L डीजल, RWD, MT 10.32 लाख एलएक्सटी 1.5L डीजल, RWD, MT 12.99 लाख जेडएक्सटी 1.5L डीजल, RWD, MT 13.99 लाख एलएक्सटी 2.2L डीजल, RWD, AT 16.49 लाख एलएक्सटी 2.2L डीजल, 4WD, MT 16.43 लाख एलएक्सटी 2.2Lडीजल, 4WD, AT 18.00 लाख जेडएक्सटी 2.2L डीजल, RWD, AT 17.49 लाख जेडएक्सटी 2.2L डीजल, 4WD, MT 17.49 लाख जेडएक्सटी 2.2L डीजल, 4WD, AT 18.99 लाख

2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी LXT और ZXT वेरिएंट में उपलब्ध है। इसके अलग-अलग ड्राइवट्रेन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के अनुसार कीमतें 14.77 लाख रुपये से 17.75 लाख रुपये तक हैं।

नई Thar OG में क्या बदला?

2026 मॉडल में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं। महिंद्रा ने इसके M_Glyde 4G प्लेटफॉर्म, सस्पेंशन और स्टीयरिंग सिस्टम में भी बदलाव किया है। कंपनी के अनुसार नया प्लेटफॉर्म पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टिफनेस देता है। नई थार में पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और चुनिंदा ट्रिम में दाविंसी डैम्पिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका उद्देश्य राइड क्वालिटी और हाईवे स्टेबिलिटी में सुधार करना है।

Thar OG का डिजाइन पहले से कितना अलग?

थार की पहचान वाला बॉक्सी 3-डोर डिजाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन फ्रंट और रियर हिस्से में बदलाव किए गए हैं।

नई एसयूवी में, नया फ्रंट ग्रिल, नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप, नए फ्रंट और रियर बंपर, नई LED टेललैंप, 19-इंच अलॉय व्हील, नई ‘Thar’ ब्रांडिंग और अपडेटेड रियर डिजाइन दिए गए हैं। इसके अलावा थार ओजी को आर्टेमिस सिल्वर और जींस ब्लू समेत कुल आठ रंगों में पेश किया गया है।

इंटीरियर में भी मिले ये अपडेट

कैबिन में ट्रफल ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। दूसरी रो के यात्रियों के लिए कपहोल्डर के साथ सॉफ्ट आर्मरेस्ट भी जोड़ा गया है। फीचर्स की बात करें तो नई थार में, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

6 एयरबैग और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

नई थार ओजी में सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं। महिंद्रा के अनुसार इनमें चार HPTS एयरबैग भी शामिल हैं, जो फ्रंट और रियर यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं।

इसके अलावा एसयूवी में, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ESP 9.3, रियर कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

2026 Thar OG के इंजन और पावर

नई थार ओजी में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं। 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन को पहले की तुलना में ज्यादा पावर दी गई है।

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन ड्राइव 1.5 लीटर डीजल 119 पीएस 300 एनएम 6-स्पीड एमटी आरडब्ल्यूडी 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल 162 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी/एटी आरडब्ल्यूडी/4डब्ल्यूडी 2.2 लीटर डीजल 152 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी/एटी आरडब्ल्यूडी/4डब्ल्यूडी

सबसे बड़ा बदलाव 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन के साथ है, जिसे अब RWD विकल्प में भी खरीदा जा सकता है। पहले यह इंजन 4WD सेटअप तक सीमित था।

ऑफ-रोडिंग के लिए नए फीचर्स

Thar OG को ऑफ-रोडिंग के लिए भी अपडेट किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ELD) के साथ रेत, बर्फ और मिट्टी जैसे टेरेन मोड दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल और बहने वाले हब लॉक जैसे हार्डवेयर भी मिलते हैं। नए सस्पेंशन और ज्यादा पावर वाले इंजन के साथ कंपनी ने इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग और ऑफ-रोड इस्तेमाल, दोनों के लिए अपडेट किया है।