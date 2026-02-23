जापानी पिकअप निर्माता Isuzu ने भारत में 2026 मॉडल ईयर Isuzu D-Max V-Cross को चुपचाप अपडेट कर दिया है। इस अपडेट के साथ पिकअप ट्रक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.5 लाख रुपये हो गई है, जो पहले से 1.23 लाख रुपये ज्यादा है। अब इस मॉडल में 4×2 पावरट्रेन विकल्प को बंद कर दिया गया है और सभी वेरिएंट्स केवल 4×4 ड्राइव के साथ उपलब्ध होंगे। भारतीय बाजार में यह पिकअप Toyota Hilux को टक्कर देती है।

2026 Isuzu D-Max V-Cross: कीमत (एक्स-शोरूम, भारत)

ट्रिम 4×4 MT (₹ लाख) 4×4 AT (₹ लाख) Z Standard 25.50 – Z Premium 25.79 – Z Prestige Standard 27.00 30.00 Z Prestige Premium 27.28 30.28

टॉप वेरिएंट Z Prestige Premium 4×4 AT की कीमत 63,000 रुपये तक बढ़ी है और 4×2 वेरिएंट बंद होने से एंट्री प्राइस बढ़ गया है।

एक्सटीरियर में क्या बदला?

2026 मॉडल में डिजाइन को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

ग्रिल पर नया ब्लैक सराउंड (Z Prestige ट्रिम)

फॉग लैंप के आसपास बॉडी-कलर फिनिश

नया 12-स्पोक डायमंड-कट 18-इंच अलॉय व्हील (Z Prestige)

Z Standard में 16-इंच स्टील व्हील

व्हील-आर्च क्लैडिंग हटाई गई

ORVM पर स्लिम LED इंडिकेटर

रियर बंपर पर क्रोम की जगह ग्लॉस ब्लैक फिनिश

इंटीरियर और फीचर्स अपग्रेड

टॉप स्पेक Z Prestige ट्रिम में अब ज्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं:

बड़ा 10.3-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन

वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto

360-डिग्री कैमरा

8-स्पीकर तक का सराउंड साउंड सिस्टम

डैशबोर्ड और डोर लाइनर पर ब्राउन लेदरेट ट्रिम

इन अपडेट्स के साथ केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली हो गया है।

इंजन और पावरट्रेन

नई D-Max V-Cross में वही 1.9-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो, 163hp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है और नए अपडेट के अनुसार, अब सभी वेरिएंट्स 4×4 ड्राइव के साथ उपलब्ध होंगे।

सभी वेरिएंट में ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशियल

2026 अपडेट के साथ कंपनी ने सभी वेरिएंट्स में ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशियल शामिल किया है, जिससे ऑफ-रोडिंग क्षमता और बेहतर होगी। यह फीचर खासतौर पर एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा।