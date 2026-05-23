होंडा कार्स इंडिया ने लंबे इंतजार को खत्म करते हुए अपनी नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसे 12 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। कंपनी द्वारा लॉन्च की गई नई होंडा सिटी पांचवीं जनरेशन सिटी का दूसरा मिड-लाइफ अपडेट है, इससे पहले 2023 में इसे अपडेट किया गया था।

नई होंडा सिटी 2026 में इस बार फ्रंट डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं। हालांकि इंजन और पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2026 Honda City: वेरिएंट और कीमत

नई Honda City को SV, V, ZX और ZX+ वेरिएंट्स में पेश किया गया है। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e:HEV तकनीक सिर्फ टॉप ZX+ ट्रिम में उपलब्ध होगी।

वेरिएंट 1.5 पेट्रोल MT 1.5 पेट्रोल CVT 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e:HEV SV 12 लाख — — — V 13.30 लाख 14.30 लाख — — ZX 15.26 लाख 16.26 लाख — — ZX+ 16.15 लाख 17.15 लाख 21 लाख —

कंपनी ने बेस मॉडल की कीमत में बदलाव नहीं किया है, लेकिन ZX+ पेट्रोल CVT वेरिएंट पहले से करीब 1.08 लाख रुपये महंगा हो गया है। वहीं हाइब्रिड मॉडल की कीमत में भी लगभग 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

2026 Honda City फेसलिफ्ट: एक्सटीरियर डिजाइन

नई होंडा सिटी 2026 के फ्रंट डिजाइन को पूरी तरह नया लुक दिया गया है। इसमें अब ज्यादा स्लिम एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें नई एलईडी डीआरएल सिग्नेचर देखने को मिलती है। दोनों हेडलाइट्स को एक लाइट बार के जरिए जोड़ा गया है।

कार में नया हनीकॉम्ब पैटर्न ग्रिल दिया गया है, जबकि पहले मौजूद क्रोम स्ट्रिप की जगह बॉडी कलर्ड पैनल लगाया गया है। फ्रंट बंपर को भी नया डिजाइन मिला है, जिसमें बड़ा एयर इनटेक और शार्प एयर वेंट्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल में नए ड्यूल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं रियर में नया टू-टोन बंपर और बॉडी कलर्ड फॉक्स डिफ्यूजर दिया गया है।

कंपनी ने नई क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर स्कीम भी पेश की है। इसके अलावा रेडिएंट रेड, ऑब्सीडियन ब्लू, मीटियोरॉइड ग्रे, लूनर सिल्वर और प्लैटिनम व्हाइट जैसे पुराने रंग भी उपलब्ध रहेंगे।

इंटीरियर और फीचर्स में क्या नया?

2026 होंडा सिटी के केबिन लेआउट में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फीचर्स की लिस्ट पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गई है। अब इसमें बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा कार में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

360 डिग्री कैमरा

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो

वायरलेस फोन चार्जर

8-स्पीकर साउंड सिस्टम

एम्बिएंट लाइटिंग

इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक

सनरूफ

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

रियर सनब्लाइंड

सुरक्षा को एक लेवल अप करते हुए कंपनी ने इसमें लेवल 2 एडस, 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स और लेन वॉच कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और माइलेज

नई होंडा सिटी में पहले वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 एचपी की पावर और 145 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है।

वहीं हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e:HEV पावरट्रेन मिलता है, जो 126hp और 253Nm आउटपुट देता है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल 27.26kmpl तक का माइलेज देता है। इसके अलावा कंपनी हाइब्रिड सिस्टम पर 5 साल की वारंटी भी दे रही है।

किन कारों से होगा मुकाबला?

भारतीय बाजार में नई होंडा सिटी का सीधा मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टस जैसी मिड-साइज सेडान कारों से होगा।