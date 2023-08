2024 BMW G 310 range: नई कलर स्कीम के साथ लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू जी 310 रेंज, जानें कीमत और इंजन स्पेसिफिकेशन

2024 BMW G 310 range में कंपनी ने सभी बाइकों को अलग अलग कलर ऑप्शन और कीमत के साथ पेश किया है जिसकी पूरी डिटेल यहां मौजूद है।

2024 BMW G 310 range का सीधा मुकाबला 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, आरसी 390, ट्रायम्फ स्पीड 400 और टीवीएस अपाचे आरआर 310 के साथ होता है।

BMW Motorrad India ने अपडेटेड जी 310 मोटरसाइकिल रेंज को भारतीय मार्केट में पेश कर दिया है। जिसमें 2024 BMW G 310 R, G 310 GS और G 310 RR को नए कलर शेड्स के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग विंडो ओपन कर दी है इसके अलावा ग्राहक अपने अपने नजदीकी बीएमडब्ल्यू मोटर्राड डीलरशिप पर जाकर इन्हें बुक कर सकते हैं। यहां आप जान लीजिए बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिलों की मॉडल-वार कीमतों की कंप्लीट डिटेल। 2024 BMW G 310 range: वेरिएंट वाइस कीमतें मेक और मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) बीएमडब्ल्यू जी 310 आर 2.85 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू जी 310 जीएस 3.25 लाख रुपये बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआर 3.00 लाख रुपये 2024 BMW G 310 range Price 2024 बीएमडब्ल्यू जी 310 आर को भारत में 2.85 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है, जी 310 जीएस की कीमत 3.25 लाख रुपये है और जी 310 आरआर की कीमत 3 लाख रुपये है, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। ये मोटरसाइकिल सीधे तौर पर केटीएम की 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, आरसी 390, ट्रायम्फ स्पीड 400, टीवीएस अपाचे आरआर 310 और अन्य को टक्कर देंगी। 2024 BMW G 310 range: नया क्या है? बीएमडब्ल्यू की अपडेटेड जी 310 रेंज में नए कलर शेड्स मिलते हैं। जी 310 आर अब नई स्टाइल स्पोर्ट (पोलर व्हाइट के साथ रेसिंग ब्लू मेटैलिक) और स्टाइल पैशन (ग्रेनाइट ग्रे मैटेलिक) पेंट स्कीम में उपलब्ध है। बीएमडब्ल्यू जी 310 जीएस एडीवी को रेसिंग रेड रंग में तैयार नए स्टाइल रैली पेंटवर्क में पेश किया गया है। फुली-फेयर्ड G 310 RR को नया कॉस्मिक ब्लैक 2 कलर शेड मिलता है। Also Read Harley Davidson X440 price hike: हार्ले डेविडसन एक्स400 को खरीदना हुआ 10,500 रुपये महंगा, जानें नई और पुरानी कीमतों की कंप्लीट डिटेल 2024 BMW G 310 range: इंजन और गियरबॉक्स मैकेनिकली 2024 बीएमडब्ल्यू जी 310 रेंज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन बीमर्स को पावर देने वाला 313cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है। यह मोटर 33.5 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, तीनों मोटरसाइकिलों को अलग-अलग तरीके से बदला गया है और वे अलग-अलग रेव रेंज में टॉप परफॉर्मेंस को डेवलप करते हैं। Also Read Second Hand Hero Super Splendor: आधी से भी आधी कीमत पर यहां मिल रही है 80 हजार वाली हीरो सुपर स्प्लेंडर, जानें कहां और क्या है डील

