Maruti Suzuki ने लॉन्च किया 2023 Swift Mocca Cafe Edition, जानें कीमत सहित कंप्लीट डिटेल

2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition को कंपनी ने हाल ही में आयोजित हुए Bangkok International Motor Show में शोकेस किया था।

2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition भारत में कब लॉन्च होगा इसके बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। (फोटो- 91WHEELS)

Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट का नया अवतार लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने 2023 मारुति स्विफ्ट मोक्का कैफे एडिशन (2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition) नाम दिया है। कंपनी ने इस कार के इंटीरियर से लेकर फीचर्स तक हर चीज को अपडेट किया है जिसके बाद इस कार की लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक नजर आ रही है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 2023 स्विफ्ट मोक्का कैफे एडिशन को कंपनी ने बैंकॉक में आयोजित इंटरनेशनल मोटर शो में पेश किया है जिसे फिलहाल थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। 2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition को भारत में लॉन्च करने पर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर आप भी मारुति स्विफ्ट को पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए 2023 मारुति स्विफ्ट मोक्का कैफे एडिशन (2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition) की हर छोटी बड़ी कंप्लीट डिटेल। 2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition कीमत कितनी है ? 2023 स्विफ्ट मोक्का कैफे एडिशन कीमत के बारे में बात करें तो थाईलैंड में इसकी कीमत 6.37 लाख थाई बाट रखी गई है जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 15.36 लाख रुपये बनती है। भारत में मौजूद स्विफ्ट की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में जाने पर 8.98 लाख रुपये हो जाती है। 2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition में नया क्या है ? 2023 मारुति सुजुकी स्विफ्ट मोक्का कैफे एडिशन में कंपनी ने नई कलर स्कीम के साथ डुअल टोन में पेश किया गया है। लोअर बॉडी में पेस्टल ब्राउन कलर का काम किया गया है जो इसके एक्सटीरियर को और आकर्षक बनाता है। रूफ लाइन के साथ साइड बॉडी को पहले से ज्यादा डिजाइनर बनाया है। इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड को कार के लोअर एक्सटीरियर की तरह डैशबोर्ड को नया लुक दिया गया है तो इसके डोर एलिमेंट्स पर पेस्टल ब्राउन का काम किया गया है। 2023 Suzuki Swift Mocca Cafe Edition फीचर्स क्या हैं ? 2023 मारुति स्विफ्ट मोक्का कैसे एडिशन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटीरियर कलर स्कीम के साथ मैच करता हुआ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स को दिया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

