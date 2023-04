Kia EV6 2023 Booking: शुरू हुई 708 km की रेंज वाली 2023 किआ ईवी6 की बुकिंग, जानें कीमत सहित कंप्लीट डिटेल

2023 Kia EV6 की रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि सिंगल चार्ज पर इससे 708 किलोमीटर की रेंज मिलती है।

2023 Kia EV6 Booking के जरिए इस इलेक्ट्रिक कार को 44 शहरों में खरीदा जा सकता है।

Kia ने भारत में 2023 Kia EV6 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी पहले 200 खरीदारों को मालिकाना हक की पेशकश भी कर रही है जिसमें 30 दिनों के भीतर 95 प्रतिशत बायबैक पॉलिसी, 5 साल के लिए मुफ्त आवधिक रखरखाव और बैटरी पर 8 साल/1,60,000 किलोमीटर की वारंटी शामिल है। किआ ने EV6 को जून 2022 में लॉन्च किया था और तब से इसकी 432 यूनिट्स बिक चुकी हैं। 2023 Kia EV6 दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है: GT लाइन और GT लाइन AWD, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमश: 60.95 लाख रुपये और 65.95 लाख रुपये है। किआ इंडिया के सीएसबीओ मायुंग-सिक सोहन ने कहा, “हमने 44 शहरों में 60 आउटलेट्स तक अपनी ईवी डीलरशिप पहुंच का विस्तार किया है जो हमें अपने ग्राहकों के करीब जाने में मदद करेगा। हमें उम्मीद है कि 2023 Kia EV6 हमारे पिछले बिक्री प्रदर्शन को पीछे छोड़ देगी और इस साल तीन गुना वृद्धि करेगी। यह हमें बहुत गर्व से भर देता है कि हम उस सेगमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं जो न केवल हमारे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रहा है बल्कि हमें एक स्थायी भविष्य की ओर भी प्रेरित कर रहा है। EV6 किआ के समर्पित EV प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिक-ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर बनाया गया है, जो Hyundai Ioniq 5 को भी रेखांकित करता है। प्रमाणित रेंज के साथ फास्ट DC चार्जिंग और व्हीकल-टू-लोड (V2L) कार्यक्षमता के अलावा 708 km की, EV6 में एक आधुनिक इंटीरियर भी है। कंपनी देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगस्त 2022 में, किआ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला और सबसे तेज़ 240 kWh चार्जर स्थापित किया। कंपनी ने पिछले साल लॉन्च के समय 12 शहरों में 15 चुनिंदा डीलरशिप से अपने ईवी डीलरशिप फुटप्रिंट को 44 शहरों में 60 आउटलेट तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। किआ इंडिया की मौजूदा 15 डीलरशिप से 150 kW हाई-स्पीड चार्जर नेटवर्क को सभी 60 आउटलेट तक विस्तारित करने की भी योजना है। https://www.jansatta.com/blank.html

