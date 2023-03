2023 Hyundai Verna Price Compare: ऑल न्यू हुंडई वरना खरीदने से पहले जानें इसके विरोधियों, होंडा सिटी से लेकर मारुति सियाज तक की कीमत

2023 Hyundai Verna का मुकाबला इस सेगमेंट की टॉप 4 प्रीमियम कारों के साथ होता है जिसमें होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस शामिल हैं।

2023 Hyundai Verna को कंपनी ने 6 वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

Hyundai Motor India ने नई छठी पीढ़ी की Verna पेश कर दी है। 2023 Hyundai Verna को भारत में 10.90 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है और इसकी डिलीवरी अगले महीने की शुरुआत में शुरू होगी। यहां आप जान लीजिए ऑल न्यू हुंडई वरना (All New Hyundai Verna) की कीमत के साथ इसकी विरोधी कारों की कीमत की कंप्लीट डिटेल। इस जानकारी के बाद आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सही विकल्प को खरीद सकेंगे। 2023 Hyundai Verna vs rivals: कीमत की कंप्लीट डिटेल (सभी कीमत एक्स शोरूम) Hyundai Verna 10.90 लाख रुपये – 17.38 लाख रुपये

Honda City 11.49 लाख रुपये से 20.39 लाख रुपये

Maruti Ciaz 9.20 लाख रुपये से 12.19 लाख रुपये

Skoda Slavia 11.29 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये

Volkswagen Virtus 11.32 लाख रुपये से 18.42 लाख रुपये ऑल-न्यू 2023 Hyundai Verna की कीमत 10.90 लाख रुपये से लेकर 17.38 लाख रुपये तक रखी गई है। यह ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी मिड साइज सेडान केवल पेट्रोल मॉडल हैं और उनमें डीजल इंजन नहीं मिलता है। Hyundai Verna की कट्टर राइवल Honda City की कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 11.49 लाख रुपये से 15.97 लाख रुपये और हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 18.89 लाख रुपये से 20.39 लाख रुपये के बीच है। मारुति सुजुकी सियाज सबसे सस्ती मिड साइज सेडान है और इसकी कीमत 9.20 लाख रुपये से लेकर 12.19 लाख रुपये तक है। स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टस की कीमत लगभग समान है। जहां स्लाविया की कीमत 11.29 लाख रुपये से लेकर 18.40 लाख रुपये तक है, वहीं फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत 11.32 लाख रुपये से लेकर 18.42 लाख रुपये तक है, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। 2023 Hyundai Verna: इंजन और गियरबॉक्स हुंडई न्यू-जेनरेशन वरना को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश कर रही है। इसमें 1.5-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 113 बीएचपी और 144 एनएम का टार्क विकसित करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक आईवीटी के साथ जोड़ा जाता है। एक और दिया गया नया इंजन 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 158 बीएचपी की पावर और 253 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीसीटी के साथ जोड़ा गया है।

