Honda ने लॉन्च किया Hness CB350 और CB350 RS का अपडेट वर्जन, जानें क्या है नया और खास

2023 Honda Hness CB350 and CB350 RS को कंपनी ने OBD2B के अनुरूप तैयार किया गया है।

Honda Hness CB350 and CB350 RS में गियरबॉक्स के साथ स्लिपर क्लच असिस्ट को भी जोड़ा गया है।

Honda की प्रीमियम टू व्हीलर ब्रांच होंडा बिगविंग इंडिया (Honda BigWig India) ने अपडेटेड H’ness CB350 और CB350RS को लॉन्च किया है। नई 2023 Honda H’ness CB350 और CB350RS को भारत में 2.10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इस दोनों रेट्रो क्रूजर मोटरसाइकिलों को OBD-2 के मुताबिक इंजन को बनाया है और इसके अलावा बाइक में कुछ अन्य अपडेट भी किए गए हैं। होंडा की CB350 सीरीज के रेट्रो क्रूजर तीन वेरिएंट में पेश किए गए हैं। जहां H’ness CB350 की कीमत 2.10 लाख रुपये से 2.15 लाख रुपये के बीच रखी गई है, वहीं CB350RS की कीमत 2.15 लाख रुपये से लेकर 2.18 लाख रुपये तक होगी, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। ये इन दोनों मोटरसाइकिल का मुकाबला इस सेगमेंट में मौजूद Royal Enfield Meteor 350, Classic 350, Jawa Classic, Jawa 42, और Yezdi Roadster जैसी प्रीमियम बाइक्स के साथ होता है। 2023 Honda Hness CB350 and CB350 RS Price 2023 Honda H’ness CB350 और CB350 RS में क्या है नया ? डिजाइन और फीचर्स के मामले में CB350 रेंज काफी हद तक पहले जैसी ही है। H’ness CB350 को एक नई स्प्लिट सीट सेट-अप मिलती है और दोनों मोटरसाइकिल एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल सिस्टम से भी लैस हैं जो अचानक ब्रेक लगाने का पता लगाने के बाद टर्न सिग्नल को फ्लैश करती हैं। होंडा इन मोटरसाइकिलों के लिए कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी पेश कर रही है। Also Read Maruti Suzuki top 3 best selling cars: मारुति सुजुकी की टॉप 3 कार जिन्हें फरवरी में किया गया सबसे ज्यादा पसंद 2023 Honda H’ness CB350, CB350 RS: इंजन और गियरबॉक्स Honda H’ness CB350 और CB350 RS में एक समान 348.3cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है। हालांकि, अब यह OBD-2 उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करता है। यह मोटर 20.7 बीएचपी और 30 एनएम का पीक टॉर्क देता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है जिसके साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है। Also Read Maruti Suzuki Swift Finance Plan: स्पोर्टी डिजाइन वाली मारुति स्विफ्ट की माइलेज 23 kmpl, यहां जानें इसे 46 हजार देकर खरीदने का प्लान 2023 Honda H’ness CB350, CB 350 RS पर कंपनी ने क्या कहा ? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और सीईओ अत्सुशी ओगाटा ने कहा, “सरकार की समय सीमा से पहले, एचएमएसआई आक्रामक रूप से नए स्टैंडर्ड के साथ प्रोडक्ट लाइन अप को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। आज, हमने नया OBD2B कंप्लेंट 2023 H’ness CB350 और CB350RS लॉन्च किया है जो भविष्य के लिए तैयार हैं। हम इस बात को लेकर भी काफी सकारात्मक हैं कि नए कस्टमाइजेशन सेक्शन ‘माई सीबी, माई वे’ के तहत विशेष रूप से तैयार की गई कस्टम किट हमारे नए और साथ ही मौजूदा सीबी 350 ग्राहकों को और भी खुश करेंगी।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram