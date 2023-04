Hero Xtreme 200S 4V 2023 : लॉन्च से पहले डीलरशिप पर स्पॉट हुआ हीरो एक्सट्रीम 200एस का नया अवतार, मिलेगा नया डिजाइन, इंजन और नए फीचर्स

2023 Hero Xtreme 200S 4V को हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप पर स्पॉट किया गया है और तस्वीरों के मुताबिक, कंपनी इसे एकदम नए और बड़े बदलाव के साथ पेश करने जा रही है।

2023 Hero Xtreme 200S 4V में डबल डिस्क ब्रेक के साथ ABS को लगाया जाएगा। (फोटो- AUTOMOBILE TAMILAN)

