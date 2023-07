2023 Hero Karizma XMR 210: 29 अगस्त को लॉन्च होगी हीरो करिज्मा एक्सएमआर 210, जानें क्या हो सकते हैं नए और बड़े अपडेट

2023 Hero Karizma XMR 210 के लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया है। जिसमें कंपनी ने Witness the return of the legend की टैगलाइन दी है।

2023 Hero Karizma XMR 210 को कंपनी अपने एक इवेंट में डीलरों के सामने पेश कर चुकी है।

