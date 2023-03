2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200 launch: बजाज पल्सर एनएस 160 और एनएस 200 का अपडेट वर्जन हुआ लॉन्च, कीमत के साथ जानें कंप्लीट डिटेल

2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200 में दिया गया इंजन OBD2 नॉर्म्स का पालन करने वाला है।

2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200 में डबल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एबीएस दिया गया है।

Bajaj Auto ने भारत में अपनी अपडेटेड पल्सर ‘NS’ नेकेड स्ट्रीट फाइटर रेंज को लॉन्च कर दिया है जिसमें कंपनी ने 2023 बजाज पल्सर एनएस 160 (2023 Bajaj pulsar NS160) और 2023 बजाज पल्सर एनएस 200 (2023 Bajaj pulsar NS200) को मार्केट में उतारा है। नए ऐड-ऑन की वजह से ये मोटरसाइकिल अपने मौजूदा मॉडलों की तुलना में 10,000 रुपये तक महंगी हो गई हैं। 2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200 Price कीमत की बात करें तो कंपनी ने नई 2023 बजाज पल्सर एनएस160 को 1.35 लाख रुपये और 2023 बजाज पल्सर एनएस 200 को 1.47 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया है। सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली हैं। 2023 Bajaj pulsar NS160 Rivals 2023 बजाज पल्सर एनएस 160 का मुकाबला TVS Apache RTR 160 4V, Hero Xtreme 160R, Honda X Blade 160 के साथ होता है जबकि 2023 बजाज पल्सर एनएस 200 का मुकाबला TVS Apache RTR 200 4V, KTM Duke 200 के साथ होता है। Also Read Urban Mobility Happiness Survey: 74 प्रतिशत भारतीय रोज झेलते हैं पार्किंग की समस्या, जानें और क्या कहती है सर्वे रिपोर्ट 2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200: नया क्या है? डिजाइन के मामले में, ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल अपने पिछले मॉडल के समान ही हैं। इन दोनों बाइक में किया गया एकमात्र नोटिसेबल चेंज है नए यूएसडी फ्रंट फोर्क्स का का दिया जाना। NS160 और NS200 पहली पल्सर मोटरसाइकिल हैं जिनमें अपसाइड-डाउन फोर्क्स हैं जिनके रियर में रियर साइड में एक मोनो-शॉक एब्जॉर्बर को दिया गया है। इन दोनों बाइकों में मिलने वाला दूसरा प्रमुख अपडेट यह है कि पल्सर एनएस 160 और एनएस 200 में अब मानक के तौर पर डुअल-चैनल एबीएस मिलता है। इसके अलावा, वे पल्सर N160 और N250 से थोड़े हल्के अलॉय व्हील से लैस हैं। Also Read EV Buying Guide: 16 इंच के अलॉय व्हील वाला Okinawa Okhi90 160 km की रेंज, फीचर्स भी हैं हाइटेक 2023 Bajaj pulsar NS160 and NS200: इंजन और गियरबॉक्स एनएस 160 और एनएस 200 में कंपनी ने मौजूदा इंजन को ही दिया है जिन्हें OBD2 नॉर्म्स का पालन करने वाला बनाया गया है। पल्सर NS160 में मिलने वाला इंजन सिंगल सिलेंडर वाला 160.3cc का है जो ऑयल-कूल्ड तकनीक पर आधारित इंजन है। यह इंजन 16.9 bhp की पावर और और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। 2023 बजाज पल्सर NS200 में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित इंजन है। यह इंजन 24.1 bhp की अधिकतम पावर और और 18.74 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है।

