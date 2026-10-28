दिल्ली के प्रेस क्लब में युगल जोशी लिखित “कहो कालिदास!” पर एक पुस्तक परिचर्चा हुई जिसमें लेखक युगल जोशी, सीएसआईआर में वैज्ञानिक और कई पुस्तकों के लेखक डॉ मेहर वान और पुस्तक के संपादक और मंजुल पब्लिशिंग हाउस के प्रबंध संपादक सुशांत झा ने भाग लिया। परिचर्चा का संचालन डॉ मेहर वान ने किया।

कहो कालिदास, संस्कृत के महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है जिसमें उनके जीवन, उनकी रचना प्रक्रिया और उनकी साहित्येत्तर गतिविधियों को एक खास कथात्मक शैली में उभारा गया है।

परिचर्चा की शुरुआत करते हुए डॉ मेहर वान ने कहा कि आज से करीब डेढ़ हजार साल हुए इस महाकवि का साहित्य इतना विराट और जानकारियों से भरा हुआ है कि उसमें हम जीवन का रस तो पाते ही हैं, अकाट्य भौगोलिक सूचनाएँ, राजनय के सिद्धांत, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति और इतिहास के सूत्र भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में युगल जोशी ने उनके जीवन पर उपन्यास लिखकर नई पीढ़ी को और खासकर हिंदी के पाठकों के समक्ष महाकवि में एक नई दिलचस्पी जगाने का काम किया है।

एक सवाल के जवाब में लेखक युगल जोशी ने कहा कि कालिदास का जीवन प्रेम, रस, रति, श्रृंगार, विरह, कूटनीति, राजनीति और महात्वाकांक्षा का अद्भुत मिश्रण है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है उनकी रचनाओं का क्रम भी उसी तरह का रहा होगा जैसे एक नवयुवक से वयस्क और प्रौढ़ होते मनुष्य का होता है-जिसमें किशोरावस्था के प्रेम से लेकर क्रमश: विरह का आगमन होता है।

इस पुस्तक में जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसमें कालिदास के रूप में मिहिर एक छद्म नामधारी युवा हैं और एक निर्वासित राजपुत्र अतुल्यदेव से संवाद करते हैं और यह बाद में खुलकर आता है कि वह छद्म नामधारी ही कालिदास है। उस संवाद के क्रम में ही कालिदास के जीवन और उनकी रचना प्रक्रियाओं के रहस्य खुलते हैं।

मेहर वान ने जब इस शैली के औचित्य पर लेखक से सवाल किया तो उनका कहना था, “कालिदास के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को नहीं मिलता। हमारे पास तथ्य नहीं थे। जो कुछ उपलब्ध था, वो किंवदंतियाँ, किस्से और लोककथाएँ थीं। कालिदास ने अपना जीवन अपने साहित्य के माध्यम से ही व्यक्त किया। उनका चरित्र इतना विशाल है कि भारत के हर कोने में लोग उनके बारे में उसी क्षेत्र से जुड़ा होने का दावा करते हैं। ऐसे में किस्सागोई की एक ऐसे शैली अपनाना ज़रूरी थी जिसमें कालिदास ही अपने जीवन की कहानी बता रहे हों। कथा-साहित्य में हमें ये छूट मिल जाती है।”

लेखक ने कहा कि कालिदास ने विपुल साहित्य की रचना की लेकिन आज भी अगर हम पढ़े-लिखे लोगों से भी पूछें तो वे उनकी प्रमुख सातों रचनाओं का नाम नहीं ले पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, “ऐसे में पाँच काल्पनिक कहानियों के माध्यम से हम ने अलग-अलग रचनाओं में प्रवेश करने की कोशिश की है और उन कहानियों के माध्यम से कालिदास की रचनाओं का एक समानान्तर खाका खींचा है।”

पुस्तक के संपादक सुशांत झा ने कहा कालिदास के जीवन पर उपन्यास छापना एक चुनौतीपूर्ण फैसला था-क्योंकि डेढ़ हजार साल पहले हुए एक महाकवि के बारे में तथ्य बहुत कम थे और यह एक सवाल था कि उनके जीवन पर लिखे जा रहे है उपन्यास को कितने पाठक मिल पाएँगे, “लेकिन हमने इसे प्रकाशित करने का फैसला किया क्योंकि इसका क्राफ्ट बहुत अच्छा था और यह युवा पाठकों के प्रति हमारा दायित्व भी था। हमारा फैसला सही साबित हुआ और यह पाठकों के बीच सराही जा रही है।”

डॉ मेहरवान ने परिचर्चा का समापन करते हुए कहा कि आज के जलवायु संकट के युग में कालिदास इसलिए भी अपरिहार्य हैं क्योंकि उनकी सारी रचनाओँ में प्रकृति प्रेम अपने उत्कर्ष पर है। वे जिस पर्यावरण और मानवीयता की चर्चा करते हैं, उसे बचाना हम सबका धर्म है और इसलिए कालिदास पर कोई भी चर्चा हमेशा प्रासंगिक रहेगी।

कहो कालिदास का प्रकाशन मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने किया है और युगल जोशी की यह हिंदी में तीसरी कृति है।

इससे पहले पेंगुइन स्वदेश से उनकी अग्निकाल प्रकाशित हो चुकी है जो मध्यकाल के सल्तनतकालीन सिपहसालार मलिक काफ़ूर के जीवन पर आधारित है। उनका “यायावरी” के नाम से कथा संग्रह सेतु प्रकाशन से भी आ चुका है।

यह पुस्तक परिचर्चा नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुए त्रिदिवसीय लिटरेरी फेस्टिवल और बुक फेयर के तत्वावधान में हुई।

पुस्तक का नाम: कहो कालिदास!

प्रकाशन: मंजुल पब्लिशिंग हाउस

मूल्य: 499 रुपये

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