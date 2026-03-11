युवा आलोचक और लेखक आनंद पांडे को देवी शंकर अवस्थी सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान किसी युवा आलोचक की आलोचना-पुस्तक को हर वर्ष दिया जाता है। आनंद पांडे को उनकी पुस्तक ‘आशंकाओं के द्वीप में लघु मानव’ को देने का निश्चय किया गया है। जूरी में मृदुला गर्ग, अशोक वाजपेयी और पुरुषोत्तम अग्रवाल शामिल थे।

इस पुस्तक में युवा आलोचक आनंद पांडे ने विजय देव नारायण साही की कविता, आलोचना, निजी आत्ममन्थन के साथ उनके राजनीतिक जीवन और उससे उत्पन्न उधेड़बुन को रचनात्मकता के साथ चित्रित-विश्लेषित किया है।

अवस्थी-परिवार और रज़ा फ़ाउण्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 31वाँ देवीशंकर अवस्थी सम्मान 5 अप्रैल 2026 को रवीन्द्र भवन (नई दिल्ली) में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जायेगा। उस अवसर पर ‘साहित्य की स्वायत्तता और राजनीति’ विषय पर एक विचारगोष्ठी भी आयोजित है।